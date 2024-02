Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Paul McCartney dezvăluie semnificația ascunsă din spatele versurilor piesei "Yesterday" Paul McCartney dezvăluie semnificația ascunsă din spatele versurilor piesei "Yesterday"

Paul McCartney dezvăluie semnificația ascunsă din spatele versurilor piesei "Yesterday"

Paul McCartney a dezvăluit adevărata semnificație a versurilor "I said something wrong, now I long for yesterday" din piesa "Yesterday" a trupei Beatles. Contrar credinței, regretul exprimat în versuri nu se referă la o relație amoroasă pierdută, ci la o ceartă pe care a avut-o cu mama sa.