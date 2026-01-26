De la „Maladieț” la haos: Paula Seling dezvăluie manipularea din spatele scandalului Eurovision Moldova

Paula Seling, reacție emoționantă după scandalul „Maladieț, Moldova!" la Eurovision 2026
Paula Seling, cunoscută cântăreață româncă și membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a stârnit controverse după ce a folosit formula rusă „Maladieț, Moldova!” – echivalentul lui „Bravo, Moldova!”. Reacțiile internauților au fost imediate, iar artistă a revenit cu un mesaj lung pe rețelele sociale, în care își exprimă tristețea și analizează fenomenul ca pe un "dezastru social".
Evenimentul s-a petrecut în direct la televiziunea publică din Moldova. Conform Ziarul de Gardă, internauții nu au trecut cu vederea alegerea limbii ruse, criticând-o dur. Ulterior, Paula Seling și-a cerut scuze într-un clip pe Facebook, explicând că a vrut să fie „drăguță și simpatică” și nu știa că expresia este rusească.
„Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică.”
Seling subliniază că un singur cuvânt a devenit „etichetă", transformând un episod izolat într-o campanie de linșaj online. Ea pune sub semnul întrebării motivațiile atacurilor, subliniind cariera sa apolitică dedicată promovării binelui și artei.
Un exemplu de reacție critică a venit din partea lui Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova:
„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna.”
Internauții au continuat cu comentarii ironice, precum „Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»” sau „«Maladieţul» Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”.
În postarea sa detaliată, Seling face o analiză profundă a reacțiilor, văzând în ele o „radiografie a societății" marcată de lipsă de empatie și superficialitate.
„Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social. Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există.”
Ea critică și jurnaliștii care nu verifică sursele, menționând un fost coleg de facultate care a scris un eseu defăimător, pe care l-a șters ulterior. Seling insistă pe neutralitatea sa politică:
„Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea. Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare.”
Artistă ridică întrebări esențiale despre manipulare și dezinformare, îndemnând publicul să verifice informațiile înainte de a judeca.
„Problema nu este atacul asupra mea, ca persoană. Dacă mergem spre esență, ajungem la întrebarea adevărată: care este nevoia și scopul acestei manipulări a publicului? De ce ai încerca să inflamezi oameni, când miza nu este, de fapt, discreditarea unei artiste interprete?”
Postarea se încheie pe o notă melancolică, dar fermă, pledând pentru empatie și eleganță într-o lume dominată de "clickbait" și nori de răutate.
„Sunt tristă. Tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori. Nori grei. Nori de răutate. Nori de lipsă de eleganță. Dacă aceasta este lumea azi, cu particularitățile ei, atunci aleg să fiu de modă veche. Aleg să îmbrățișez acolo unde cineva dorește să arunce cu piatra. Mulțumesc.”