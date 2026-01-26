De la „Maladieț” la haos: Paula Seling dezvăluie manipularea din spatele scandalului Eurovision Moldova

Paula Seling, reacție emoționantă după scandalul „Maladieț, Moldova!" la Eurovision 2026

Paula Seling, cunoscută cântăreață româncă și membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a stârnit controverse după ce a folosit formula rusă „Maladieț, Moldova!” – echivalentul lui „Bravo, Moldova!”. Reacțiile internauților au fost imediate, iar artistă a revenit cu un mesaj lung pe rețelele sociale, în care își exprimă tristețea și analizează fenomenul ca pe un "dezastru social".

Evenimentul s-a petrecut în direct la televiziunea publică din Moldova. Conform Ziarul de Gardă, internauții nu au trecut cu vederea alegerea limbii ruse, criticând-o dur. Ulterior, Paula Seling și-a cerut scuze într-un clip pe Facebook, explicând că a vrut să fie „drăguță și simpatică” și nu știa că expresia este rusească.

„Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare — inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică.”

Seling subliniază că un singur cuvânt a devenit „etichetă", transformând un episod izolat într-o campanie de linșaj online. Ea pune sub semnul întrebării motivațiile atacurilor, subliniind cariera sa apolitică dedicată promovării binelui și artei.

Un exemplu de reacție critică a venit din partea lui Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova:

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna.”

Internauții au continuat cu comentarii ironice, precum „Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»” sau „«Maladieţul» Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”.

În postarea sa detaliată, Seling face o analiză profundă a reacțiilor, văzând în ele o „radiografie a societății" marcată de lipsă de empatie și superficialitate.

„Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social. Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și „coloristică” intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există.”

Ea critică și jurnaliștii care nu verifică sursele, menționând un fost coleg de facultate care a scris un eseu defăimător, pe care l-a șters ulterior. Seling insistă pe neutralitatea sa politică:

„Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea. Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare.”

Artistă ridică întrebări esențiale despre manipulare și dezinformare, îndemnând publicul să verifice informațiile înainte de a judeca.

„Problema nu este atacul asupra mea, ca persoană. Dacă mergem spre esență, ajungem la întrebarea adevărată: care este nevoia și scopul acestei manipulări a publicului? De ce ai încerca să inflamezi oameni, când miza nu este, de fapt, discreditarea unei artiste interprete?”

Postarea se încheie pe o notă melancolică, dar fermă, pledând pentru empatie și eleganță într-o lume dominată de "clickbait" și nori de răutate.