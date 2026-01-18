Paula Seling, criticată după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Ce spune artista

Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.

”Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată.

Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.”

”Ca să înţelegem mai bine ce spune, Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»”, ”Maladieţul" Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”, au fost alte reacţii ale internauţilor, prezentate de Ziarul de Gardă.

După incident Paula Seling și-a cerut scuze și a spus că nu știa ce înseamnă acel cuvânt

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a explicat artista.