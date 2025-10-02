Pianistul Cătălin Răducanu în a treia ediție a Turneului Național. Un artist, un pian, un țambal – clasic, jazz, folclor până pe 5 octombrie, la Ateneul Român

Proiectul explorează trei universuri muzicale – clasic, jazz și folclor – și a ajuns în 2025 în orașe din toată țara, dar și la Berlin. Programul serii reunește lucrări emblematice din fiecare dintre aceste stiluri. Publicul va asculta Tablouri dintr-o expoziție de Modest Musorgski, urmat de piese jazzistice semnate de Bronisław Kaper și Jimmy Van Heusen, iar secțiunea folclorică va include creații ale lui Toni Iordache, interpretate la țambal. Artistul va alterna pianul și țambalul, punând în valoare contrastele și legăturile dintre aceste două instrumente.

„Recitalul de la Ateneul Român încheie o ediție în care am încercat să aduc publicului diversitatea muzicală pe care o iubesc atât de mult. Fiecare concert a fost diferit, iar la București îmi doresc ca tot ce am descoperit în acest turneu să se adune într-o seară pe care să o ținem minte toți”, spune Cătălin Răducanu.

Turneul 2025 a inclus concerte la Sinaia, Focșani, Bistrița, Deva, Iași, Oradea și Berlin, într-o colaborare cu țimbalista maghiară Enikő Ginzery.

PROGRAM MUZICAL:

CLASIC – Pian

Modest Musorgski – Tablouri dintr-o expoziție

JAZZ – Pian

Bronisław Kaper – On Green Dolphin Street

Jimmy Van Heusen – It Could Happen to You

JAZZ – Țambal

Cătălin Răducanu – Fantezie românească

FOLCLOR - Țambal

Toni Iordache – Balada haiducească, Geamparalele lui Haidim, Picături de untdelemn



ITINERAR

2 octombrie, ora 19:00 – Oradea, Sala Filarmonicii

5 octombrie, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român



BIOGRAFIE Cătălin Răducanu

Pianistul Cătălin Răducanu este absolvent al colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor – turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate, recent participând la un turneu în Japonia.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, reluat în 2025 sub numele Aplauze pentru poet pe scenă… în Spania, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celor mai mari comunități de români din afara țării.

Tot în 2024, a participat la prima ediţie a proiectului itinerant Turnee de poveste pretutindeni, în care a susţinut două recitaluri alături de Leontina Văduva la Lausanne şi la Paris. În 2024-2025, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, prima ediţie a Turneului Național Bella voce, Bella muzica.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În prezent, este lector universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator și de profesor de improvizație.

