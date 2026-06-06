Povestea din spatele succesului. Dara a cucerit Eurovision cu ADHD, anxietate și atacuri de panică

Cântăreața Dara, artista care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision, a dezvăluit că a fost la un pas să renunțe de două ori la competiție, de teamă că participarea îi va afecta grav sănătatea mintală.

Într-un interviu acordat BBC Newsbeat, artista în vârstă de 27 de ani a povestit că a avut un atac puternic de anxietate după ce a fost anunțată drept reprezentanta Bulgariei la concursul desfășurat la Viena.

„Am rămas tremurând în pat și am încercat să mă calmez timp de trei ore”, a spus Dara, care a explicat că fusese recent diagnosticată cu ADHD și se temea că presiunea Eurovisionului îi va agrava starea.

Vedeta, cunoscută pentru stilul ei excentric și energic, spune că s-a gândit serios să renunțe inclusiv la muzică pentru a-și proteja echilibrul psihic.

„Am simțit imediat că am făcut ceva rău, că nu sunt demnă”, a mărturisit ea.

Eurovision este considerat unul dintre cele mai solicitante concursuri muzicale din lume, iar artiștii trebuie să facă față unui program epuizant, unei expuneri uriașe și unei presiuni constante din partea publicului și a presei.

Dara spune însă că terapia și strategiile de gestionare a anxietății au ajutat-o să treacă peste această perioadă.

Exercițiile de respirație, desenul, meditația și ținerea unui jurnal au făcut parte din rutina care a ajutat-o să rămână concentrată în timpul competiției.

„Nu m-am simțit niciodată mai calmă pe scenă, mai în siguranță”, a spus artista.

Participarea Bulgariei a devenit una dintre cele mai memorabile din istoria recentă a Eurovisionului.

Dara a câștigat concursul cu un avans record de puncte.

La întoarcerea în Sofia, cântăreața a fost întâmpinată de mulțimi de fani, iar televiziunea publică bulgară a confirmat deja că ediția din 2027 va fi organizată în capitala Bulgariei.

În ciuda succesului uriaș, Dara spune că prioritățile ei au rămas aceleași.

„Vreau să am copii într-o zi. Vreau să fiu sănătoasă și asta este mai important decât succesul în carieră”, a declarat artista.

„Ca om, succesul este foarte important pentru mine.”

(sursa: Mediafax)