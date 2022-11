Poveștile din pădurea fermecată ajung la Londra. Soprana Cleopatra David – invitată în stagiunea Concertelor Notting Hill

„Proiectul a debutat în martie în cadrul festivalului Mozilla, unde, prin intermediul tehnologiei, muzica de cameră a fost ascultată pe trei continente și a folosit sprijinirii conștientizării problemelor de mediu. Programul și distribuția vor fi diferite față de ce am prezentat până acum în România și online. Cel mai interesant aspect al acestui recital este alăturarea timbrală neobișnuită: vocea de soprană, cornul și pianul. Pornind de la îmbinările sonore și de la versurile lucrărilor pe care le cântăm, am ajuns la aceste povești pe care le spunem împreună și care descriu relația dintre om și natură, aceasta fiind pe rând un prieten, un decor pentru o întâmplare sau reflector al trăirilor umane. Cele trei timbruri au fiecare funcția sa: cornul reprezintă natura, ecoul pădurilor, vocea umană exprimă sentimente și spune povești de la cele mai amuzante la cele mai dramatice, iar pianul, cel mai artificial dintre instrumente, sugerează partea de mecanizare, de tehnologie, de care lumea a devenit astăzi dependentă. Dacă în recitalul nostru echilibrul între acești trei actori ai lumii de astăzi este unul fericit, sperăm să îl generăm și în lumea din jurul nostru”, declară Cleopatra David

Concertele din Notting Hill, cartierul londonez în care are loc acțiunea celebrului film cu Julia Roberts și Hugh Grant, au o tradiție importantă și se desfășoară în Bazilica Sfântul Petru, ultimul lăcaș de cult victorian construit în stil clasic, ce datează din anul 1857.

Biografiile artiștilor:

Muzician, eseist, Cleopatra David a obţinut titlul de Doctor cu o lucrare despre compozitori ai secolului XX inspiraţi de cultura şi muzica indiană realizată sub îndrumarea compozitorului Octavian Nemescu la Universitatea Națională de Muzică București. Activitatea sa profesională se desfăşoară în domeniul interpretării muzicii de cameră și de operă; a cântat sau susținut masterclassuri în România, Franța, Italia, Finlanda, Armenia și India. A susținut prezentări la conferințele: World Music Conference din Marea Britanie (Wolverhamption și Birmingham 2017 - 2021), Conferința Internațională Studii indiene şi perspective româneşti. Abordări interculturale şi feministe (Biblioteca Națională, București 2022) și în cadrul Internațional Internship University (online 2022). A organizat proiectele: Spectacolul independent de operă La Serva padrona, Turneul Național Comorile Persiei, Festivalul Primăvara Spiritului, coorganizator pentru Conferințele Cultura Spiritului la Biblioteca Metropolitană, şi Junge Talent Masterclass, 2016 împreună cu Los Angeles – Moscow Music School şi Austrian Imperial Arts.

Timothy Doyle este un tânăr cornist care activează în cadrul mai multor orchestre britanice, cum sunt London Sinfonietta, Philharmonia Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, cea a Operei Naționale din Țara Galilor sau London Philharmonic Orchestra. Timothy este absolvent alAcasemiei Regale de Muzică din Londra în 2020, unde a studiat cu Michael Thompson, Richard Watkins, Martin Owen, Katy Woolley și Roger Montgomery. A cântat ca solist instrumentist în concerte dirijate de importanți maeștri al baghetei, cum sunt Sir Mark Elder, Edward Gardner, Oliver Knussen, Semyon Bychkov, Ryan Wigglesworth, Marin Alsop sau John Wilson. A cântat în săli importante, cum sunt Royal Albert Hall, Queen Elizabeth Hall, Cadogan Hall, Liverpool Philharmonic Hall, Sage Gateshead, Snape Maltings șia realizatturnee în Italia,Coreea de Sud sau Elveția. Este membru al cvartetului de corni ‘Capital Horns’ și al cvintetului de suflători ‘Chiltern Winds’ în cadrul cărora are o bogată activitate camerală.

Pianista Eva Maria Doroszkowska are o bogată cu activitate camerală și solistică desfășurată la nivel internațional, susținând recitaluri în Danemarca, Suedia , Olanda, Polonia, Austria, Italia, Croația, Spania și Australia. A fost invitată la festivaluri din Tivoli, Copenhaga, Edinburgh Fringe, Festivalul Beethoven din Malmo, Holland Music Sessions, festivalurile din Greenwich și Docklands, Busko-Zdroj Summer Festival precum și la St Martins in the Fields și Royal Opera House Covent Garden. Este considerată de critica de specialitate ca fiind “ Un pianist dedicat și emoțional, care transmite sensibil atât lirismul, cât și dramatismul muzicii” (Polski Informator). A lucrat cu doi dintre cei mai buni compozitori ai secolului 20, Gorecki și Per Norgard. Eva are apariții televizate la BBC și la televiziunea poloneză.

Activitatea interpretativă se completează cu cea de profesor la Royal Academy of Music, cea critic muzical la International Piano Magazine și de membru al juriului Federației Britanice și Internaționale a Festivalurilor

Eva Maria Doroszkowska a studiat cu bursă guvernamentală la Academia Szymanowski din Polonia, iar alte premii i-au permis să finalizeze studiile postuniversitare la Conservatorul Sweelinck din Amsterdam și la Copenhaga. Este, de asemenea, câștigătoarea bursei la Royal Northern College of Music și s-a bucurat de sponsorizarea oferita de Fundația Contesei de Munster.