Prețuri șocante la cazare pentru "Beach Please!": Costurile depășesc o vacanță exotică

Șoc pe platformele de rezervări

Alexia Florea, influenceriță cu mii de urmăritori pe TikTok, a rămas șocată după ce a căutat cazare în Costinești pentru festivalul din luna iulie 2026.

„M-am uitat și eu la cazările din Costinești pentru că vreau să merg pentru Playboi Carti, și este cam jale sinceră să fiu, nu stiu unde să mă duc. Spre exemplu, am găsit-o pe asta 7.500 de lei? Păi... Nu vă suparăți, dar mai bine mă duc în Dubai“, a explicat Alexia, pe TikTok.

Ea a mai remarcat o altă ofertă pentru aceeași perioadă, la 6.500 de lei. Mai mult, condițiile în ambele locații lasă de dorit, notează spynews.ro.

Vara aglomerată, buzunare goale

Deși ne aflăm în plină iarnă, românii au începu să își facă rezervări pe litoralul românesc. Festivalul "Beach, Please!" a dus la exploza prețurilor la cazare.

"E jale, nu știu unde să mă duc, mai bine cu cortul!", a mărturisit Alexia.

Astfel că accesul la distracție devine un lux pe care puțini români și-l permit.