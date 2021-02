Prima reprezentație „Next to Normal – (A)normal”, în spectacol concert, pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Asociația CREAS, în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, prezintă prima reprezentație a musicalului „Next to Normal – (A)normal”, sub forma unui spectacol concert, pe data de 6 martie, de la ora 18:00, cu o distribuție de excepție. tele sunt puse în vânzare și pot fi achiziționate online.

Laureat al Premiului Tony în 2009 și al Premiului Pulitzer pentru dramaturgie în 2010, „Next to Normal – (A)normal” este un musical american pe versuri de Brian Yorkey și muzica de Tom Kitt. Considerat unul dintre cele mai mature musicaluri ale ultimelor decade, spectacolul a avut premiera pe Broadway în 2008, iar acum ajunge și în România.

„Un musical curajos și uluitor. Este mai mult decât un musical la care vii și te simți bine: este un musical în care simți totul”, notează renumitul ziar The New York Times despre musicalul american.

„Next to Normal - (A)normal” spune povestea unei femei obișnuite (Diana Goodman), soție și mamă, care luptă să depășească un eveniment profund din viața ei și cu impactul acestuia asupra întregii familii. O poveste emoționantă, dar și plină de umor, despre o familie care încearcă să facă față unei situații care nu este normală, dar de înțeles. Un musical surprinzător și original, în care momentele comice alternează cu emoțiile sincere.

Prin campania de conștientizare și sensibilizare „Next to You”, pe care Asociația CREAS își propune să o dezvolte în paralel cu acest proiect, spectacolul lansează o invitație de a medita asupra felului în care societatea și familia relaționează cu persoane care suferă de tulburări psiho-emoționale. Considerate afecțiunea secolului XXI, cazurile de depresie sunt tot mai răspândite și întâlnite inclusiv la pre-adolescenți. Spectacolul „Next to Normal – (A)normal” abordează cu sensibilitate această problemă și pătrunde în spațiul intim al unor personaje care se confruntă cu ea. În parteneriat cu Asociația ESTUAR și EQUILIBRUM.

Din distribuția primei reprezentații „Next to Normal – (A)normal” fac parte: Anca Florescu (Diana Goodman), Adrian Nour (Dan Goodman), Sidonia Doica (Natalie Goodman), Lucian Ionescu (Gabe Goodman), Cătălin Petrescu (Doctor Madden), Andrei Miercure (Henry).

Castingul a reunit 150 de artiști, dintre care 20 au participat la un workshop intensiv de o săptămână, în urma căruia au fost selectate cele două distribuții. Libretul oferă numeroase provocări artiștilor interpreți, prin partituri de forță și pline de încărcătură emoțională.

Spectacolul beneficiază de participarea specială a orchestrei Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Asociația CREAS a fost înființată în anul 2011, din inițiativa artiștilor Victor Bucur și Daniel Burcea, și își propune crearea, promovare și încurajarea formelor alternative de exprimare artistică în spațiul românesc, în mod special a teatrului muzical. O direcție complementară este dezvoltarea programelor de educație prin cultură pentru a contribui la combaterea discriminării sociale, etnice, de gen și pentru prevenirea abandonului școlar.

Actorul Victor Bucur este inițiatorul și coordonatorul proiectului „Next to Normal – (A)normal”, semnând, totodată, și regia spectacolului. Absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Victor Bucur și-a completat studiile cu o serie de workshop-uri de specializare în Commedia dell’Arte și canto clasic. Proiectul face parte din procesul de cercetare și elaborare a Tezei sale de Doctorat, care are ca temă „Arta actorului muzical”.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).