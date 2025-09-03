x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Radiohead, în turneu extraordinar după 7 ani de apuză

Radiohead, în turneu extraordinar după 7 ani de apuză

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   23:15
Radiohead, în turneu extraordinar după 7 ani de apuză
Sursa foto: Hepta/Radiohead

Trupa britanică de rock alternativ Radiohead a anunţat miercuri că porneşte într-un nou turneu european ce va cuprinde 20 de concerte în lunile noiembrie şi decembrie, urmând să fie primul turneu după o pauză de 7 ani, transmite Reuters.


"Anul trecut ne-am întâlnit pentru repetiţii (....) Şi după o pauză de 7 ani ne-am simţit foarte bine să cântăm muzica noastră din nou şi să ne reconectăm cu o identitate muzicală aflată adânc în fiecare dintre noi", conform unui mesaj postat de bateristul formaţiei, Philip Selway, pe Instagram.

Radiohead, care îi mai are în componenţă pe solistul şi principalul compozitor Thom Yorke, chitariştii Jonny Greenwood şi Ed O'Brien, şi basistul Colin Greenwood, va susţine câte 4 concerte la Madrid, Bologna, Londra, Copenhaga şi Berlin.

Cel mai cunoscut album al formaţiei, cel de-al treilea, "OK Computer" (1997) explorează teme precum anxietatea şi alienarea, îndepărtându-se de optimismul perioadei Britpop.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: radiohead turneu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri