Radiohead, în turneu extraordinar după 7 ani de apuză



"Anul trecut ne-am întâlnit pentru repetiţii (....) Şi după o pauză de 7 ani ne-am simţit foarte bine să cântăm muzica noastră din nou şi să ne reconectăm cu o identitate muzicală aflată adânc în fiecare dintre noi", conform unui mesaj postat de bateristul formaţiei, Philip Selway, pe Instagram.



Radiohead, care îi mai are în componenţă pe solistul şi principalul compozitor Thom Yorke, chitariştii Jonny Greenwood şi Ed O'Brien, şi basistul Colin Greenwood, va susţine câte 4 concerte la Madrid, Bologna, Londra, Copenhaga şi Berlin.



Cel mai cunoscut album al formaţiei, cel de-al treilea, "OK Computer" (1997) explorează teme precum anxietatea şi alienarea, îndepărtându-se de optimismul perioadei Britpop.

Sursa: AGERPRES