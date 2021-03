Recital cameral extraordinar FĂRĂ PUBLIC Gottlieb Wallisch

Pentru prima oară învitat să concerteze în România, pianistul austriac Gottlieb Wallisch va putea fi ascultat pe scena Sălii mari a Ateneului Român într-un program alcătuit din lucrări semnate Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček și Franz Schubert. Recitalul cameral extraordinar din seara zilei de miercuri, 17 martie, este rezultatul colaborării dintre Filarmonica “George Enescu” și Forumul Cultural Austriac. Recitalul se va transmite în direct online pe canalele facebook Filarmonica „George Enescu”, youtube Filarmonica „George Enescu” și facebook Radio România Muzical. Accesul este gratuit.

Miercuri, 17 martie, ora 19:00 , Ateneul Român

Recital extraordinar de pian FĂRĂ PUBLIC

Gottlieb Wallisch

În program:

Mozart: Fantasia in D minor, K. 397

Janáček: In the Mists (Four pieces for Piano)

Schubert: Sonata in A major, D. 959

Pianistul Gottlieb Wallisch și-a făcut debutul pe scena de concert la vârsta de doar șapte ani. La 12 ani este aplaudat în istorica Sală de aur de la Musikverein din Viena și, în 1996, un concert-eveniment dirijat de maestrul Yehudi Menuhin, în care pianistul de 17 ani a interpretat magistral Concertul nr 5, „Imperialul” de Beethoven, deschide drum larg unei cariere internaționale spectaculoase. Premii importante marchează ascensiunea pianistului austriac. Colaborări, la nivel internațional, cu cele mai mari orchestre ale lumii, cu cei mai importanți dirijori ai vremii și cu prestigioase ansambluri simfonice, îi confirmă statul de artist excepțional. Activității concertistice i s-a alăturat, în timp, și cea didactică. După ce a predat la Universitatea de Muzică din Geneva și la Academia de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta, Gottlieb Wallisch este astăzi profesor de pian la Universitatea de Arte din Berlin.