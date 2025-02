Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Cântăreața Roberta Flack, cunoscută pentru melodia „Killing Me Softly”, a murit Cântăreața Roberta Flack, cunoscută pentru melodia „Killing Me Softly”, a murit

Sursa foto: facebook

Roberta Flack, cântăreața americană din spatele unor hituri cunoscute la nivel mondial, printre care se numără „Killing Me Softly With His Song”, a murit luni la vârsta de 88 de ani, scrie The Guardian.