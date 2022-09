Roger Waters neagă anularea concertelor din Polonia! Cofondatorul Pink Floyd ar putea fi cenzurat din cauza poziției față de războiul din Ucraina

De unde a pornit totul?

Cofondatorul Pink Floyd a transmis o scrisoare deschisă adresată primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la începutul acestei luni, în care a acuzat "naționaliștii extremiști" din Ucraina pentru că "au pus țara dumneavoastră pe calea acestui război dezastruos".

Deși presa a relatat că Roger Waters și-a anulat concertele planificate în Polonia, muzicianul infirmă într-un mesaj pe pagina de socializare:

“Dragi doamne și domni

Ziarele voastre greșesc atunci când afirmă că fie eu, fie echipa mea, am anulat viitoarele spectacole din Cracovia. Nu este așa.

Este adevărat că un consilier orășenesc din Cracovia, un dl Łukasz Wantuch, a amenințat că va ține o ședință în care cere consiliului să mă declare „Persona non grata” din cauza eforturilor mele publice de a încuraja pe toți cei implicați în războiul dezastruos din Ucraina, în special guvernele SUA și Rusia, să lucreze pentru o pace negociată, mai degrabă decât să escaladeze problemele către un final amar care ar putea fi războiul nuclear și sfârșitul oricărei vieți pe această planetă. În ciuda faptului că acest individ Łukasz Wantuch pare să nu știe nimic despre munca mea de o viață întreagă în slujba drepturilor omului, pentru care am plătit personal un anumit preț,el, într-un articol dintr-un ziar local, i-a îndemnat pe oamenii buni din Cracovia să nu cumpăr bilete la spectacolul meu. Nu prea democratic, domnule ? Dacă domnul Łukasz Wantuch își atinge scopul și viitoarele mele concerte din Cracovia vor fi anulate, va fi o pierdere tristă pentru mine, pentru că așteptam cu nerăbdare să împărtășesc mesajul meu de dragoste poporului polonez, lucru pe care îl fac în multe turnee de-a lungul unei cariere care a durat peste cincizeci de ani. Și, din păcate, va refuza oamenilor din Cracovia oportunitatea de a vedea spectacolul meu, „This Not A Drill”, care este un moment important în cariera mea. Această cenzură draconică a mesajului meu le va refuza oamenilor posibilitatea de a decide cu propriile lor minți.

Al vostru, Roger Waters”

Ce informații au apărut în presă?

Un oficial de la Tauron Arena din Cracovia, unde muzicianul urma să susțină două concerte în aprilie 2023, a declarat că acestea nu vor mai avea loc.

"Managerul lui Roger Waters a decis să se retragă - fără a da niciun motiv", a declarat Łukasz Pytko, de la Tauron Arena Cracovia.

Pe site-ul turneului de concerte "This Is Not a Drill" al lui Waters nu erau menționate concertele de la Cracovia, programate pentru 21 și 22 aprilie.

Cofondatorul Pink Floyd este cunoscut pentru pozițiile sale publice, de multe ori controversate. Astfel, Waters a scris o scrisoare deschisă adresată primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la începutul acestei luni, în care a acuzat "naționaliștii extremiști" din Ucraina pentru că "au pus țara dumneavoastră pe calea acestui război dezastruos".

Potrivit Mediafax, muzicianul, în vârstă de 79 de ani, a criticat, de asemenea, Occidentul pentru furnizarea de arme Ucrainei, acuzând în special Washingtonul. Waters a condamnat, de asemenea, NATO, acuzând-o că a provocat Rusia.

Nu este prima dată când compozitorul britanic își exprimă opiniile cu privire la politica internațională.

În 2019, el a criticat un concert de tip Live Aid pentru a strânge fonduri pentru ajutor umanitar pentru Venezuela. Spectacolul din orașul columbian de frontieră Cúcuta a avut ca scop strângerea a milioane de dolari pentru a oferi alimente și medicamente pentru venezuelenii.

Disputa a avut loc în contextul în care forțele de securitate venezuelene au fost acuzate că au executat zeci de persoane și au reținut arbitrar sute de alte persoane în cadrul unei campanii de pedepsire a celor care au protestat împotriva președintelui Nicolás Maduro.

În 2018, în timpul unui concert susținut în Brazilia înainte de alegerile prezidențiale, Waters s-a pronunțat împotriva candidatului de dreapta Jair Bolsonaro, care este în prezent președinte.