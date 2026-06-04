Romanian Chamber Orchestra aduce excelența românească la Festivalul Internațional de Muzică Leoš Janáček de la Ostrava

Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, împreună cu pianistul Daniel Ciobanu, Romanian Chamber Orchestra va prezenta, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Leoš Janáček, un program vibrant și divers din punct de vedere stilistic.

Seara se deschide cu „Dansurile populare românești” de Béla Bartók, o lucrare adânc înrădăcinată în tradițiile muzicale autentice ale României. Cu energia sa și legătura directă cu sursele folclorice, muzica lui Bartók dă tonul unui program care celebrează vitalitatea și bogăția expresivă a moștenirii muzicale est-europene.

În centrul concertului se află „Concertino”-ul lui Leoš Janáček, o lucrare unică și imaginativă pentru pian și ansamblu cameral. Scrisă în 1925, piesa dezvăluie o lume sonoră distinctă inspirată de natură, populată de personaje sonore vii – „greieri, muște, o căprioară, un pârâu care murmură și un om”, așa cum a descris-o însuși Janáček. Chiar și la un secol de la premieră, „Concertino” continuă să captiveze publicul cu prospețimea, inventivitatea și spiritul său tineresc. „Concertino în stil clasic” de Dinu Lipatti, compus în 1936, oferă un contrast rafinat. Cunoscut în primul rând ca unul dintre cei mai distinși pianiști ai perioadei interbelice, Lipatti a lăsat în urmă și o moștenire compozițională mică, dar remarcabilă. Această lucrare reflectă admirația sa pentru claritatea și echilibrul unor compozitori precum Haydn și Bach, îmbinând eleganța neoclasică cu propria sa voce lirică. Programul se încheie cu monumentalul „Octet” al lui George Enescu, prezentat în versiunea pentru orchestră de coarde de Lawrance Foster. O capodoperă a muzicii de cameră de la începutul secolului al XX-lea, „Octetul” dezvăluie măiestria extraordinară și profunzimea emoțională a lui Enescu, reunind o scriere contrapunctică complexă și gesturi expresive ample.

Gabriel Bebeșelea este un dirijor dinamic și apreciat, recunoscut pentru măiestria sa artistică și pentru angajamentul său față de explorarea muzicală. Este dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” din București și director artistic al Musica Ricercata, un ansamblu și festival dedicat interpretărilor pe instrumente de epocă și practicii istorice informate. Bebeșelea este, de asemenea, un cercetător dedicat și un susținător al redescoperirii capodoperelor muzicale uitate. În 2017 a fondat Musica Ricercata pentru a aduce în lumină aceste lucrări, prezentând muzică de la perioada barocă până la cea modernă. Pasiunea sa pentru redescoperire este evidențiată prin colaborarea cu Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, alături de care a înregistrat oratoriul redescoperit al lui George Enescu, „Strigoii”, și „Pastorale – Fantaisie pour petite orchestre”, o lucrare pe care a curatoriat-o personal.

Pianistul Daniel Ciobanu a urmat studiile de masterat la Berlin la „Universität der Künste”. Pianistul român a obținut importante premii internaționale, dar și bursa de studii „Constantin Silvestri”, ce a constat într-un an de studiu la colegiul privat „Stewarts Melville College” din Edinburgh. Absolvent „magna cum laude” al Conservatorului Regal al Scoţiei din Glasgow, după 6 ani cu bursă de studii integrală, a primit mai multe distincții prestigioase și două diplome de excelență pe parte de „Tehnică și Execuție” și de „Pianist-Concertist”, la École Normale de Musique-Alfred Cortot, Paris. A colaborat cu numeroase orchestre, precum Israelian Philharmonic, Orquestra Sinfonica do Brasil, Johannesburg Symphony Orchestra – Africa de Sud, Orchestra Filarmonicii din Maroc, Orchestra Regală a Scoţiei și altele.

Romanian Chamber Orchestra este un ambasador cultural al României, fondată de muzicieni români din diaspora, cu misiunea de a promova excelența artistică națională în întreaga lume. Concepută ca o „echipă națională de muzicieni”, ansamblul reunește artiști români de renume sub bagheta lui Cristian Măcelaru și Gabriel Bebeșelea. De la înființarea sa, în 2019, orchestra a câștigat recunoaștere internațională prin concerte de înaltă performanță, proiecte inovatoare, înregistrări apreciate și transmisiuni prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU). Printre momentele importante se numără apariții la Festivalul Internațional George Enescu, concerte cu casa închisă în săli precum Concertgebouw Amsterdam sau Kölner Philharmonie și colaborări cu soliști renumiți. Îmbinând autenticitatea, virtuozitatea și inovația, Romanian Chamber Orchestra oferă publicului experiențe muzicale remarcabile pe cele mai importante scene ale lumii.

Evenimentul creează un dialog convingător între lumea muzicală cehă și cea românească, unde limbajul vizionar al lui Leoš Janáček întâlnește forța elementară a muzicii de inspirație românească, bazată pe rădăcinile muzicii populare.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România- UCIMR.

Partener: ARTEXIM