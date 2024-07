Seară de excelență a muzicii ușoare românești la Sibiu

Evenimentul „Ziua Muzicii Ușoare Românești”, cu o tradiție de peste 14 ani la Sibiu, este organizat de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, în parteneriat cu Asociația Columna, președinte Adrian Daminescu. În cadrul ediției speciale din acest an, vor fi celebrați artiștii de valoare ai scenei muzicii ușoare românești. Invitații speciali ai serii sunt textiera Andrea Andrei și compozitorul Titus Andrei. Evenimentul va fi prezentat de Luminița Anghel.

„În 2010, am propus publicului din Sibiu un eveniment care să readucă în lumina reflectoarelor scenei, muzica ușoară românească a generației de aur. Încă de la prima ediție și mai apoi cu fiecare ediție organizată, acest eveniment a fost nu doar unul dintre cele mai bine vândute evenimente ale noastre, dar de fiecare dată cu foarte multe emoții în public. Un segment important de public, a așteptat un astfel de eveniment. Am avut de fiecare dată săli pline, oameni cu ochii în lacrimi, pentru că am adus pe scenă artiști pe care care nu îi mai întâlniseră de foarte mulți ani. Ne-am bucurat și când demersul nostru a fost îmbrățisat de alți organizatori de evenimente din Sibiu și din țară. Ne dorim ca aceste concerte anuale să devină un reper al excelenței muzicii ușoare românești și mai ales să ne bucurăm împreună cu publicul nostru de artiștii de valoare ai României.” Ovidiu Dragoman, Manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

De-a lungul timpului pe scena evenimentului Ziua Muzicii Ușoare Românești au mai concertat la Sibiu artiști precum: Corina Chiriac, Marina Voica, Gabriel Cotabiță, Monica Anghel, Stela Enache, Gabriel Dorobanțu, Ileana Șipoteanu, Silvia Dumitrescu, Adrian Romcescu, Vlad Miriță, dar și regretații Mihai Constantinescu, Alexandru Jula, și Florin Apostol.