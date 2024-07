Start EUROPAfest 31! Opening Gala Concert – Jazz at the Palace

Capul de afiș al festivalului este unul dintre cei mai premiați artiști de jazz, pianistul și compozitorul Luca Aletta din Italia. El a creat noul imn al festivalului și publicul va avea ocazia să asculte în premieră piesa integrală chiar în interpretarea compozitorului. De asemenea, 2024 fiind anul centenar Puccini, artistul a pregătit o reinterpretare jazzy a binecunoscutei arii de operă Nessun Dorma. Așadar va fi o seară cât un festival, fiind o avanpremieră la ce v-au pregătit organizatorii în cadrul ediției cu numărul 31.

Între 6 și 12 iulie, de la 20:00, Sala Auditorium va găzdui concerte spumoase cu câte două trupe de jazz în fiecare seară care vor aduce publicului din România ultimele tendințe de pe scenele lumii. Bucureștiul va fi animat de concerte precum Summertime Jazz, Italian Jazz Night, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day sau Best of Jazz. Sofisticat sau relaxat, oricine își poate regăsi stilul preferat în varietatea de evenimente oferite. Pe 13 iulie are loc Gala EUROPAfest care celebrează într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm cele mai bune trupe ale ediției 2024, iar publicul va avea ocazia să afle cine sunt câștigătorii acestui an, iar pe 14 iulie e un concert acustic de muzică clasică, un eveniment cu circuit închis, dedicat prietenilor festivalului

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest ne-a declarat: „Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru festivalul de anul acesta. Doar două zile ne despart de Gala de deschidere. Unii s-au întrebat de ce avem două gale, dar noi începem în forță, cu un concert amplu, cu artiști diverși, reprezentativi pentru diferite piețe muzicale ale întregii lumi, cu invitați de marcă – capete regale, ambasadori. E o desfășurare de forțe incredibilă și aprecierea publicului ne motivează de fiecare dată. În plus, anul acesta avem un nou imn și avem onoarea de a-l avea în România chiar pe compozitorul acestuia, care va interpreta piesa integrală în cadrul concertului. Adăugăm Puccini 100 și iată cum v-am dezvăluit din surprizele primei zile de festival. Invit publicul bucureștean și nu numai să se bucure de ritmuri de jazz si clasic la unul dintre cele mai apreciate festivaluri europene. Haideți pe 5 iulie să spunem împreună START EUROPAfest !”

Între 5 și 14 iulie fă-ți loc în agendă pentru EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Sub sloganul “It’s all about live quality music !, jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2024 să fie dedicat cu precădere jazz-ului, care înseamnă libertate, spontaneitate, energie. Bucureștiul va răsuna în acordurile muzicienilor din 20 de țări prin concerte, jam sessions, concursuri, workshop-uri. De două decenii EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și al Alteței Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 are titulatura Europe’s Finest Festivals.

EUROPAfest 31 este proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.

Bilete se pot achiziționa online prin rețeaua www.iabilet.ro si fizic din rețeaua magazinelor Flanco.

