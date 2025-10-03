Superstarul internațional Arash revine în România: concert la Sala Palatului pe 31 martie 2026!

Publicul din România va avea ocazia să retrăiască atmosfera marilor scene internaționale, într-un show spectaculos, plin de energie, ritm și emoție.

Inclus în turneul anului 2026, concertul de la București va cuprinde cele mai cunoscute piese din repertoriu, care au dominat topurile europene, devenite imnuri ale petrecerilor din întreaga lume. Printre acestea se numără „Boro Boro” – piesa care l-a consacrat și l-a făcut cunoscut la nivel internațional, „Temptation” (feat. Rebecca) – unul dintre cele mai fredonate refrene din anii 2000, „Broken Angel” – balada cu milioane de vizualizări, „She Makes Me Go” , dar și „One Day”.

Apreciat pentru stilul unic de a îmbina pop-ul occidental cu sonoritățile orientale, ARASH a creat un fenomen muzical global, fiind distins cu discuri de aur în țări ca Germania, Rusia, Grecia, Slovenia și Suedia, iar repertoriul variat, de la piese dance până la balade pop, l-a transformat într-un artist iubit de toate generațiile.

Pe parcursul celor 20 de ani de activitate artistică, ARASH a colaborat cu nume mari din industria muzicală internațională, precum Shaggy, Sean Paul sau Helena, și a concertat pe scenele din întreaga lume, în fața a milioane de fani.

Biletele pentru concertul ARASH ce va avea loc la Sala Palatului din București, în data de 31 martie 2026, sunt disponibile exclusiv în rețeaua EVENTIM.RO și pot fi achiziționate la prețuri variabile, în funcție de categoria de loc.

Fanii sunt încurajați să își rezerve locurile din timp, întrucât interesul pentru acest eveniment se anunță a fi uriaș.