Tenorul ȘTEFAN von KORCH  în  pragul debutului în Carmina Burana pe scena Palermo Classica

"Muzica este ca un izvor care se transformă în pârâu, apoi un râu, fluviu, etc, nu cred că există un moment în care să poți deveni inflexibil în artă, de oricare tip ar fi."

Cu un parcurs profesional spectaculos, ȘTEFAN von KORCH este tenorul a cărui carte de vizită este plină de repere inedite: apariții exclusive, roluri în premieră, iniţiative culturale interesante. Despre câteva dintre acestea, dar mai ales despre faptul că va debuta în Carmina Burana în Palermo Classica pe 26 Iulie ne spune chiar el, în interviul următor oferit în exclusivitate:

Vara trecută ai colindat China într-un turneu de 27 de orașe. Acum, ai revenit după un concert de succes la Zaragoza, vei cânta la un mare festival outdoor alături de soprana Irina Baianţ, apoi vei interpreta Carmina Burana la Craiova, lucrare în care îţi pregăteșți şi debutul de la PALERMO. Cum se face că vara, în mod tradițional sezonul stagiunilor închise, se dovedește cel mai prolific sezon pentru ține?

Nu am considerat niciodată că un sezon sau altul este mai mult sau mai puțin prolific, sunt Slavă Domnului destul de ancorat în realitate și știu că nu întotdeauna lucrurile sunt sau vor fi la fel. Deci întotdeauna lucrurile sunt fluctuante la mine.

În Spania ai cântă alături de Orchestra Reino de Aragón, cu care anul trecut ai fost în turneu timp de 2 luni în China. Cum a fost revederea?

A fost o revedere foarte plăcută, ne-am regăsit cumva în aceeași stare de bine și de dorință de a crea ceva frumos împreună. Îmi sunt oameni dragi, Maestrul Ricardo Casero este un Domn din toate punctele de vedere și un muzician care face absolut totul că la carte. Sunt bucuros că i-am revăzut pe toți și cu siguranță ne vom relua colaborarea în alte proiecte.

Cum ai găsit publicul iberic față de cel asiatic?

Având în vedere că repertoriul pe care l-am abordat este unul foarte cunoscut și plăcut, reacțiile au fost de așteptat, în China nu știam dacă repertoriul nostru va fi pe gustul celor care ne ascultau, ei a fost exact invers, le-a plăcut la nebunie, deci pot spune că reacțiile au fost foarte asemănătoare.

Dar față de cel din România?

România este la fel un tărâm într-o continuă dezvoltare, iar artiștii pe care țara noastră i-a avut au fost de un nivel ridicat, și de aceea lumea din jur este destul de pregătită să asculte până în cel mai mic detaliu. Publicul Român este unul de calitate.

Să privim acum spre viitor, te pregăteșți pentru debutul în Carmina Burana la Palermo Classica. Cum ai primit această veste ce vine că o confirmare a valorii vocii tale pentru partitura de tenor din lucrarea lui Carl Orff?

Nu aș zice că este o confirmare, vocea mea este de factură asta, acesta este repertoriul meu, o iau că și o provocare personală, o bucurie, un prilej de a mă expune în fața unui public cunoscător de muzică frumoasă. Carmina Burana nu este neapărat o lucrare de subtilități sentimentale ci mai degrabă o lucrare explozivă, care se axează pe limitele vocilor și chiar instrumentelor, e ceva spectaculos.

Care crezi că este atuul care te califică pentru această partitură, şi cum te simţi când eşți cotat drept “voce etalon”?

În primul rând această partitura este una scrisă pentru voce de contratenor, pentru a fi cântată pe voce. Unii tenori o cânta pe falset ceea ce nu este neapărat greșit, dar eu am ales să o cânt în voce plină fiindcă asta este abordarea mea personală, după ceva muncă și natură de Sus, pot să o cant în manieră asta.

Etalon, cred că este prea mult spus, îmi iese bine, a te consideră etalon e cam nedrept pentru artă asta pe care o chemăm Muzică, unde trebuie să te perfecționezi zilnic.

Drumul știut e cel mai sigur sau plăcerea de a explora e nelimitată?

Eu aș preferă oricând un drum bine prestabilit, dar această, să îi spun “meserie” este una în care nu te poți fixă pe ceva, muzica este că un izvor care se transformă în pârâu, apoi un râu, fluviu, etc, nu cred că există un moment în care să poți deveni inflexibil în artă, de oricare tip ar fi. În Viață, noi, suntem într-o căutare continuă, că este o căutare a sinelui sau cea în a te șlefui într-un domeniu oareșicare.

Ce te-a bucurat mai mult: invitația de a reveni pe scenă alături de muzicienii din Spania sau aceea de a cuceri un nou orizont, în Italia?

Cel mai mult m-a bucurat că voi cânta un altfel de repertoriu decât cel abordat alături de ei de 27 de ori în China, după al 5-lea concert a devenit totul o rutină, intervine plictiseală, iar acum nu a fost cazul de așa ceva. M-am putut manifestă și în alt repertoriu.

Biografia ta include 2 premiere naționale: rolul Arturo Talbot din I Puritani și rolul Elvino din La Sonnambula. Care crezi că sunt aptitudinile ce ți-au adus aceste roluri rar sau chiar deloc întâlnite pe scenele din România?

Pe lângă faptul că aceste opere sunt foarte rar cântate, se poate și fără ele, mai ales la repertoriul pe care operele noastre îl au ca și standard, aceste opere sunt ca niște perle. Rar se cânta și în străinătate, aproximativ un “I Puritani” se face cam la 5-6 stagiuni și atunci e ceva wow. Eu după cum am spus am fost norocos în primul rând că am primit în dar de la Dumnezeu vocea care îmi permite să abordez acest repertoriu, dar și studiul pe care l-am făcut în direcția această alături de Maestrul meu.

Pe lângă activitatea pe scene internaționale, te afli și "la cârma" concertelor Musical Extravaganza, derulate lunar la Sala Dalles. Cu ce gând ai demarat acest proiect, care are deja reputație de micro stagiune, și cât de mult corespund așteptările cu realitatea?

Acest produs “Musical Extravaganza” nu a fost neapărat ideea mea , a fost o idee concepută după mai multe discuții amicale, la o masă cu un om drag mie, am zis hai să încercăm să aducem oamenii spre noi, spre un cadru mai diferit, spre ceva ce îi conduce să își dorească să asculte muzică clasică. Așa s-a născut Musical Extravaganza.

Ce contează mai mult să câştigi noi ascultători sau să îi păstrezi pe cei existenţi?

Contează ambele, oamenii care mă cunosc știu că sunt într-o continuă schimbare, adaug lucruri noi de fiecare dată în orice piesă răscântată, să spun așa, caut să îi surprind și totodată să confirm că sunt la același standard. Oamenii noi sunt întotdeauna aduși de oamenii care au fost și mă ascultă, chiar dacă unii vin din curiozitate sau din alte motive, majoritatea mă apreciază și cu ocazia această le mulțumesc frumos că mă susțin.

Ce urmează în Musical Extravaganza, încotro se îndreaptă proiectul pe viitor?

Urmează să avem un concert cu Baritonul Fang Suang și Maestrul Alexandru Burcă, apoi un Concert cu Tenorul Alin Stoica, reluăm un program cu Baritonul Adrian Marcan, deci avem câte ceva, iar unde se îndreaptă proiectul nostru , nu se știe, fiindcă este vorba de viitor.

Iar calendarul tău ce mai include în această vară?

Pe lângă prezenţa în multe concerte ca Lipova Symphonic City Maria Radna Open air, un spectacol de Carmina Burna la Craiova şi două spectacole de Carmina Burana în Palermo, sper să iau și o vacanță.

Îți dorim mult succes şi vacanță binemeritată!