Mai e criză? Statul a dat 220 milioane € pe gadgeturi

ONAC a încheiat, la finalul lunii trecute, șapte contracte privind achiziția centralizată de echipamente hardware. Este vorba despre 37.600 de tablete, despre 37.200 de laptopuri business, ultraportabile și „Programator”, precum și despre 84.400 de calculatoare, care vor ajunge, conform documentației de atribuire, în posesia a 2.372 de beneficiari-plătitori finali. Aceștia din urmă sunt instituții de stat de la nivel central și teritorial, printre care se numără unități militare, universități, agenții, cluburi sportive sau structuri teritoriale ale unor ministere. Valoarea totală finală a achiziției acestor echipamente IT se ridică la 220 de milioane de euro, cu tot cu TVA.

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), instituție aflată în subordinea și în coordonarea Ministrului Finanțelor, a atribuit, la finalul lunii trecute, un acord-cadru „mamut”, care vizează achiziția de calculatoare, laptopuri și tablete. Afacerea a fost demarată încă din vara anului trecut, mai exact din data de 26 august 2024, când ONAC a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de atribuire prin care a făcut cunoscut faptul că intenționează să achiziționeze, în sistem centralizat, produse de tip hardware. Achiziție pentru care a pus la bătaie un buget estimat inițial la 291.849.503,96 de euro cu tot cu TVA. În acești bani ar fi trebuit să intre nu mai puțin de 159.200 de echipamente IT.

ONAC este doar achizitorul, beneficiarii fiind 2.372 de instituții publice teritoriale sau centrale. Printre acestea, regăsim stațiuni de cercetare agricolă, unități militare, universități, cluburi sportive, unități speciale de intervenții în situații de urgență, unități de jandarmi, complexuri sportive, centre ale Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), filiale ale Academiei Române, academii de știință, administrații bazinale de apă, Administrația Fondului pentru Mediu, Apele Române, Rezervele Statului, Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării, Aeroclubul României, agențiile județene de protecție a mediului, agențiile de plăți și inspecție socială, agențiile pentru ocuparea forței de muncă, Administrația Națională a Penitenciarelor sau unități sanitare.

Bugetul inițial a fost de 292 de milioane de euro

Pachetul de achiziții a fost împărțit în șapte loturi distincte, care au fost supuse, separat, procesului de atribuire. Astfel, primul lot constă în achiziția de tablete uzuale, de tipul 1 și de tipul 2. Este vorba despre o cantitate cuprinsă între 5.400 și 21.600 de astfel de tablete, bugetul maxim estimat al acestui lot ridicându-se la 8.562.842 de euro fără TVA, respectiv la 10189.781,98 de euro cu tot cu TVA. Al doilea lot constă în tablete pentru operare pe teren, de tip 1 și de top 2, într-o cantitate cuprinsă între 4.000 și 16.000 de bucăți, cu un buget maxim estimat inițial la 10.285.144 de euro fără TVA, respectiv la 12.370.221,36 de euro cu TVA inclusă.

Cel de-al treilea lot se referă la o cantitate cuprinsă între 5.800 și 23.200 de laptopuri Business, în versiunea 1 și în versiunea 2, pentru care autoritatea contractantă a alocat un buget maxim estimat la 38.266.928 de euro fără TVA, respectiv la 45.537.644,32 de euro cu tot cu TVA. Al patrulea lot, care se referă la o cantitate cuprinsă între 900 și 3.600 de laptopuri ultraportabile (versiunea 1 și versiunea 2), a primit un buget estimat inițial de 10.152.691 de euro fără TVA, respectiv de 12.081.702,29 de euro cu TVA inclusă. Iar următorul lot, al cincilea, vizează între 2.600 și 10.400 de laptopuri Programator (versiunea 1 și versiunea 2), cu un buget maxim estimat inițial la 35.122.280 de euro fără TVA, respectiv la 41.795.513,2 euro cu TVA inclusă.

Cel de-al șaselea lot constă într-o cantitate cuprinsă între 12.000 și 48.000 de stații de lucru fixe, de tup All in One, în trei versiuni, pentru care bugetul maxim alocat s-a ridicat la 110.417.575 de euro fără TVA, respectiv la 131.396.914.25 de euro cu tot cu TVA. Iar al șaptelea și ultimul lot al acestei achiziții se referă la o cantitate cuprinsă între 9.100 și 36.400 de stații de lucru fixe pentru business, compuse din unități PC și monitoare, cu un buget maxim estimat de 32.224.224 de euro fără TVA, respectiv de 38.477.726,56 de euro cu TVA inclusă.

Afacerea a fost atribuită unui grup de nouă firme

În vederea achiziționării acestor echipamente, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a organizat, la finalul lunii trecute, o licitație deschisă, iar contractele-cadru aferente fiecăruia dintre cele șapte loturi au fost atribuite în data de 26 martie 2025. Afacerea a fost adjudecată, în mare, de același grup de nouă companii.

Concret, primul lot a fost adjudecat, pentru 3.434.966,4 euro fără TVA, adică pentru 4.087.610,016 euro cu TVA inclusă, de către companiile SC RTC Proffice Experience SA. SC Dante International SA și SC Romflex Sistem SRL.

Al doilea lot, adjudecat de către companiile SC Chrome Computers SRL, SC B.N. Business SRL, SC Prime Solutions SRL, SC Dante International SA și SC Romflex Sistem SRL, a fost atribuit pentru 6.803.280 de euro fără TVA, respectiv pentru 8.095.903,2 euro cu TVA inclusă.

Companiile SC Eta2U SRL, SC Chrome Computers SRL, SC B.N. Business SRL, SC Prime Solutions SRL și SC Dante International SA și-au adjudecat al treilea lot, pentru 26.095.918,56 euro fără TVA, adică pentru 31.054.143,08 euro cu TVA. În ceea ce privește al patrulea lot, atribuit pentru 7.390.896 de euro fără TVA, adică pentru 8.795.166 de euro cu TVA inclusă, a fost adjudecat de către SC Eta2U, SC Chrome Computers SRL, SC B.N. Business SRL, SC Prime Solutions SRL și SC Romflex Sistem SRL.

Lotul cinci a ajuns la SC Eta2U SRL, SC Net Brinel SA și SC Dante International SA pentru suma de 25.773.979,2 euro fără TVA, adică pentru 30.671.035.25 de euro cu tot cu TVA. Al șaselea și cel mai scump lot a ajuns la SC Chrome Computers SA, B.N. Business SRL, Prime Solutions SRL și Dante International SA, pentru 84.197.126 de euro fără TVA, adică pentru 100.194.579,94 de euro cu TVA. Iar al șaptelea și ultimul lot a fost adjudecat, pentru 31.171.743,2 euro fără TVA, respectiv pentru 37.094.374,4 euro cu TVA inclusă, de către SC Chrome Computers, B.N. Business, Prime Solutions, SC Stream Networks și Dante International.

În total, loturile atribuite se ridică la 219.992.812,13 euro cu TVA, adică la 1,1 miliarde de lei.

Cumpărătura trebuia făcută mai de mult, dar a fost amânată, din cauza pandemiei de Covid

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, ONAC este instituția publică din subordinea Ministerului Finanțelor ce funcționează ca o unitate de achiziții centralizate de produse și servicii.

Printre aceste produse și servicii care pot fi achiziționate de către ONAC în sistem centralizat se numără stațiile de lucru, monitoarele, calculatoarele de birou, calculatoarele portabile, tabletele, echipamentele periferice și pachetele software. „Rolul ONAC este de a planifica, organiza și finaliza procedura de atribuire centralizată în numele și pentru utilizatorii-achizitori și de a monitoriza acordurile-cadru centralizate”, se menționează în acest caiet de sarcini.

Conform sursei citate, până la data inițierii acestei proceduri de achiziție centralizată, a mai fost demarată, în trecut, o planificare privind procedura de atribuire a unui acord-cadru centralizat de hardware, „nefinalizată de către Oficiul Național al Achizițiilor Centralizate din cauza apariției pandemiei de COVID”.

