Teodora Brody concertează la Carnegie Hall, după care va cânta alături de London Symphony Orchestra

Pe 8 noiembrie, Teodora va performa alături de celebrul chitarist și pianist, Stanley Jordan, într-una din cele mai cunoscute săli de concerte din lume, la Carnegie Hall din New York. Vocalista va urca pe scenă cu unul dintre cele mai îndrăgite proiecte muzicale ale ei – IMPROMPTU, o seară unică de improvizație muzicală. Mai târziu, pe 30 noiembrie, ea își va face debutul în Marea Britanie alături de London Symphony Orchestra la LSO St Luke’s, Londra cu programul său Rhapsody.

8 noiembrie, IMPROMPTU la Carnegie Hall

În IMPROMPTU, Teodora Brody și Stanley Jordan invită publicul într-o călătorie profundă de explorare muzicală. Îndepărtându-se de cadrele tradiționale, cei doi artiști îmbină jazzul, soul-ul și peisaje sonore introspective într-un spectacol care celebrează creativitatea nefiltrată și autenticitatea emoțională. În premieră la Carnegie Hall, cei doi artiști prezintă publicului un concert fără repetiții și fără setlist, în care fiecare notă este creată în momentul interpretării, promițând o experiență autentică și irepetabilă.

„Brody apare ca o artistă fără nicio frică - permițându-i propriei curiozități muzicale să o călăuzească, chiar dacă asta înseamnă transgresarea unor hotare tradiționale. Vocea ei, suplă și puternică, se simte controlată și totodată despovărată, capabilă să converseze lejer într-o clipă și să implore în următoarea. Fără niciun efort, ea schimbă stările de spirit și stilurile vocale de multiple ori, de parcă dorește să ne prezinte oportunitățile nebunești pe care i le permite propria voce.” - FANFARE

„Geniu” este un cuvânt adeseori azvârlit fără discernământ prin cercurile muzicale, dar care i-a fost aplicat pe bună dreptate lui Stanley Jordan. - Leonard Feather, Los Angeles Times

Stanley Jordan, renumitul chitarist american, este cunoscut pentru tehnica sa inovatoare de touch-tapping, care redefinește limitele expresivității la chitară. De la debutul său în 1985, Jordan a explorat și reinventat o varietate de genuri — de la capodopere clasice și hituri pop-rock la mix-uri de jazz inovator. Cu patru nominalizări la premiile Grammy, arta sa l-a consacrat drept unul dintre cei mai influenți chitariști ai generației sale.

30 noiembrie, RHAPSODY în premieră în Marea Britanie

După apariția de la Carnegie Hall, Teodora va susține un moment deosebit în Marea Britanie alături de London Symphony Orchestra, prezentând celebrul său program, Rhapsody, la LSO St Luke’s, Londra. Sub conducerea dirijorului Robert Ziegler, acest concert va oferi reinterpretări rafinate ale unor lucrări clasice de Bach, Beethoven, Bartók, Enescu și Pachelbel, toate filtrate printr-o viziune personală ce îmbină armonios influențele muzicii clasice și jazz-ului. Evenimentul, organizat în colaborare cu Institutul Cultural Român din Londra, marchează apropierea Zilei Naționale a României, pe 1 decembrie.

„Teodora Brody este o interpretă vocală care împletește cu virtuozitate în multiple genuri jazzul, muzica populară și muzica clasică. Ea și-a asumat riscul de a face o mișcare evolutivă înspre viitorul muzicii. Imaginația și curajul ei sunt admirabile.” Fanfare

Dirijorul Robert Ziegler este apreciat pentru abordarea sa inovatoare și dinamică, care atrage audiențe din întreaga lume. Câștigător al premiului în cadrul Concursului Fitelberg pentru Dirijori, Ziegler a lucrat alături de orchestre renumite, precum Royal Philharmonic și London Symphony Orchestra. Cunoscut pentru proiectele sale ce traversează diverse genuri muzicale și pentru realizările sale în domeniul coloanelor sonore de film, Ziegler a colaborat recent cu artiști de renume precum Lang Lang, Max Richter și Ludovico Einaudi, subliniind versatilitatea și angajamentul său de a aduce un suflu nou muzicii clasice.

London Symphony Orchestra (LSO) a fost înființată în 1904 și a fost una dintre primele orchestre formate. De-a lungul decadelor, a câștigat o reputație remarcabilă pentru calitatea sa impecabilă și repertoriile inspiraționale, inclusiv prin programele sale educaționale (LSO Discovery) și eticheta sa de discuri (LSO Live). LSO este, de asemenea, cea mai înregistrată orchestră din lume, cu peste 2.700 de înregistrări, și a obținut multiple premii, inclusiv la Grammy, Oscaruri, Globuri de Aur, BAFTA și BRITs, precum și trei nominalizări la Mercury Music Prize.

Născută în România, Teodora Brody locuiește acum în Elveția și și-a început studiile în jazz clasic, ieșind în evidență pentru prima oară la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, cântând alături de legendarul pianist de jazz Johnny Răducanu.

Apreciată pentru forța sa vocală extraordinară și pentru viziunea sa creativă, Teodora Brody este un pionier al fuziunii dintre jazz și doină, fiind recunoscută pe plan global pentru a fi prezentat publicului internațional acest tip de muzică extraordinar, profund emoționant.

Teodora a apărut în mod regulat pe scenele unor prestigioase festivaluri de jazz din Europa, inclusiv Montreux, Lugano și Marciac, iar peste Atlantic, a interpretat la US Library of Congress și la Corcoran Gallery of Art, cât și în cluburi legendare precum Iridium New York și Blues Alley în Washington D.C. În anul 2004, guvernul American a numit-o pe Teodora

Ambasador Cultural al României în Statele Unite ale Americii, iar în anii 2007 și 2008, i-a fost decernat premiul pentru „Cea mai Bună Contribuție Internațională la Jazz a unui Artist Român” de către Compania Română de Radiodifuziune.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹