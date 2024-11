Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › The Beatles, nominalizați la două premii Grammy datorită AI The Beatles, nominalizați la două premii Grammy datorită AI

The Beatles, nominalizați la două premii Grammy datorită AI

Pe lista nominalizărilor la premiile Grammy pentru discul anului, alături de piese precum Texas Hold 'Em a lui Beyoncé și Good Luck Babe a lui Chappell Roan, este Now and Then a celor de la The Beatles. Nu este vorba despre o călătorie în timp, ci rezultatul inteligenței artificiale, scrie Engadget.