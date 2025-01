Joi, 30 ianuarie 2025 (19.00), te invităm la Sala Radio să dansezi la început de an în ritmuri ce combină jazz-ul și sonoritățile latino. Sub bagheta Simonei Strungaru, Big Band-ul Radio va prezenta concertul intitulat „The Magic of… Latin Jazz”.

Vă veți bucura de o seară cu atmosferă „caliente”, prin sonoritățile exotice ale unora dintre lucrările reprezentative pentru Big Band, din stiluri și zone variate ale Americii Latine și nu numai, prin piese precum Tiger of San Pedro, Night in Tunisia sau Samba del Gringo. Aranjamentele orchestrale deosebite și virtuozitatea instrumentiștilor Big Band-ului Radio România ne vor readuce senzația verilor toride!

