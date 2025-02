„The Magic of Quincy Jones” la Sala Radio

Quincy Jones (14 martie 1933 – 3 noiembrie 2024) a fost numit unul dintre cei mai influenți muzicieni de jazz ai secolului 20 de către revista „Time”. Activitatea sa artistică complexă a însumat în istoria muzicii ipostaza de trompetist, dirijor, textier, dar și compozitor, producător și aranjor.

De-a lungul carierei sale ce a însemnat 70 de ani de muzică, a primit mai multe premii, inclusiv 28 de premii Grammy, un premiu Primetime Emmy și un premiu Tony, precum și nominalizări pentru 7 premii Oscar și 4 premii Globul de Aur.

Quincy Jones a produs trei dintre cele mai de succes albume ale lui Michael Jackson: Off the Wall (1979), Thriller (1982) și Bad (1987). În 1985, Jones a produs și dirijat melodia caritabilă „We Are the World”, care a strâns fonduri pentru victimele foametei din Etiopia. A compus numeroase partituri de muzică de film, inclusiv pentru The Pawnbroker (1965), In the Heat of the Night (1967), In Cold Blood (1967), The Italian Job (1969), The Wiz (1978) și The Color Purple (1985).

La concertul din 27 februarie, Big Band-ul Radio va avea doi invitaţi speciali: violonista Ioana Pavel şi cântărețul Howard Dell. Printre piesele pe care le veți putea audia se numără Soul Bossa Nova, I can't Stop Loving You sau For Lena and Lenny.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.