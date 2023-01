Robbie Bachman, bateristul trupei Bachman-Turner Overdrive, a murit la 69 de ani

Născut în Winnipeg, Canada, Robin "Robbie" Bachman a fondat trupa Brave Belt în 1971, alături de Randy și Chad Allan, care părăsiseră formația The Guess Who cu un an înainte. Ulterior li s-a alăturat basistul Fred Turner și au înregistrat două albume.

După ce Allan a părăsit Brave Belt în 1972 și un alt frate Bachman, Tim, s-a alăturat, trupa s-a redenumit Bachman-Turner Overdrive și cu această componență au cunoscut un succes pe scară largă.

Bachman-Turner Overdrive a lansat cel mai popular album al său, "Not Fragile", în 1974. LP-ul a ocupat primul loc în topul albumelor din SUA și a produs single-ul numărul unu "You Ain't Seen Nothin' Yet", precum și "Roll on Down the Highway", scris în colaborare de Robbie Bachman și Turner.

Grupul s-a destrămat temporar în 1979, dar Robbie s-a reunit cu foștii săi colegi de trupă în 1988 și au plecat în turneu până în 1991.

Bachman-Turner Overdrive a fost inclus în Canadian Music Hall of Fame în 2014.

(sursa: Mediafax)