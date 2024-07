Turneul Național Flautul Fermecat - Jazzparale se încheie sâmbătă, 6 iulie, pe Esplanada Filarmonicii din Sibiu

Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman vor concerta, de la ora 21:00, pe Esplanada Filarmonicii din Sibiu.

După concertul de la Iași, în care spectatorii s-au ridicat de pe scaune și au dansat pe ritmurile celor trei artiști, flautistul Ion Bogdan Ștefănescu a făcut un scurt bilanț al acestui turneu inițiat de el acum mai bine de un deceniu: ”La începutul anilor '90 ideea de a da un titlu demersului tău scenic părea de neînțeles pentru secretarii muzicali care programau stagiunile de concert. Am încercat din răsputeri să impun acest concept și, pe măsură ce m-am impus în viața noastră muzicală, dezideratul a început să prindă contur. Astăzi, modelul meu este îmbrățișat de majoritatea colegilor de breaslă, iar titlurile imaginate de mine au devenit un model inspirator. Cel mai recent titlu prezentat în cadrul Turneului Național ”Flautul fermecat” - Jazzparale -, prin succesul fantastic de care se bucură, cred că se va impune atât ca termen muzical, cât și ca modalitate conceptuală de alcătuire a programului artistic. Rar mi s-a întâmplat să simt și să văd atâta plăcere în sufletele și ochii spectatorilor și să am parte de asemenea descătușări de bucurie manifestate prin ovații. Sigur, reușita acestui spectacol se datorează și partenerilor mei de scenă, pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman, doi muzicieni de cel mai înalt nivel artistic posibil. Până în prezent am avut cinci apariții scenice care ne-au umplut memoria afectivă de satisfacție datorită reacției publicului. Vom încheia periplul nostru în data de 6 iulie, la Sibiu, un spațiu bine cunoscut pentru manifestările artistice de mare impact.” (Ion Bogdan Ștefănescu).

Locuitorii și vizitatorii din Sibiu sunt invitați să se alăture acestui eveniment special și să se lase purtați de farmecul muzicii care a încântat deja mii de spectatori din întreaga țară. Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman promit o experiență unică pentru toți iubitorii de muzică, spectacolul celor trei combinând elemente de jazz simfonic, clasic și contemporan cu influențe din tradiția muzicală românească și americană.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

ITINERAR

6 iunie - Caracal - Teatrul Național

9 iunie - București - Ateneul Român

10 iunie - Deva - Sala Pro Arte

11 iunie - Bistriţa – Palatul Culturii

18 iunie - Iași – Palatul Culturii

6 iulie - Sibiu - Sala Filarmonicii

PROGRAM MUZICAL

1. W.A. Mozart - Marș (din opera Flautul fermecat)

2. Christoph Keller - Mozart în Argentina

3. W.A. Mozart - Rondo alla turca

4. Tradițional - Geamparale

5. Dave Brubeck - Blue Rondo A La Turk / Briar Bush / Iberia

6. L.v. Beethoven - Marș turc (din opera Ruinele Atenei)

7. Christoph Keller - Beethoven în Brazilia

8. Leonard Bernstein - The West Side Story Suite

9. LeroyAnderson - The Syncopated Clock / Plink, Plank, Plunk / Sandpaper Ballet

10. Petre Elinescu - Scena pastorală română

11. Johnny Răducanu - Mâinile Olarului / Jocul țambalelor





BIOGRAFII

Flautistul Ion Bogdan Ştefănescu este solist al Filarmonicii ”George Enescu”, profesor la catedra de flaut din cadrul Universității Naționale de Muzică București și solist la Filarmonicii Banatul din Timișoara. Este membru fondator al ansamblurilor Pro Contemporania, Profil și Silvestri, al triourilor Bohema și Affresco, a cvartetului FlautArchi, membru al Trio Contraste, al Cvintetului George Enescu și fondator al ansamblurilor Barock Orchestra și Flaut Power. Ion Bogdan Ștefănescu a debutat ca solist în anul 1983, pe scena Ateneului Român. De atunci, activitatea sa solistică a fost constantă, evoluând în peste 1000 de concerte, recitaluri și spectacole pe scenele din România și din străinătate. De 13 ani este protagonistul turneelor naționale Flautul de aur și Flautul Fermecat. Are peste 40 de ani de carieră. A realizat un număr impresionant de înregistrări (200, numai în perioada 2003 – 2004) la Societatea Română de Radio, multe dintre ele păstrate în cardex, precum şi la Televiziunea Română. De asemenea, are înregistrări la societăţi de radio din străinătate, realizate la solicitarea acestora Deutschlandfunk-Köln; WDR; Société de Musique Contemporaine Lausanne; Bayerische Rundfunk; DRS 2; Deutschlandfunk; Hessischer Rundfunk; Berliner Rundfunk. Discografia sa cuprinde, până în prezent, 58 CD-uri publicate în România și, mai ales, la case de discuri din străinătate precum Gutingi, Cavalli și Sargasso. Din 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România. De-a lungul timpului a publicat cărți și articole de specialitate, la edituri și reviste de cultură prestigioase, precum și 12 volume de poezie. În 2017 a primit premiul ”Cartea de poezie a anului 2016”, conferit de Filiala de Poezie București a USR, pentru volumul ”Un vers care lasă moartea cu gura căscată”. Ion Bogdan Ștefănescu cântă la un flaut Muramatsu de 18K.

Pianistul Sorin Petrescu şi-a început studiile muzicale la Liceul de Muzică „Ion Vidu“ din oraşul natal, continuându-le apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ (astăzi Universitatea Națională de Muzică) din Bucureşti la clasa profesorului Constantin Ionescu Vovu. În anii 1980 şi 1981 a participat la cursurile de vară ale Seminarului internaţional de la Weimar, la clasa de măiestrie a pianistului Rudolf Kehrer. Din anul 1982, Sorin Petrescu este pianist (în prezent solist concertist) al Filarmonicii „Banatul“, desfăşurând o bogată activitate solistică. Este binecunoscut ca pianist al Trio-ului “Contraste”, în care s-a remarcat prin promovarea susținută a muzicii contemporane. Sorin Petrescu a fost distins cu Premiul I la concursurile naţionale ale muzicienilor profesionişti în 1983, 1985, 1987, 1989, cu Premiul Revistei „Astra“ din Braşov (1988), Premiul Criticilor Muzicali (1989), Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Este de asemenea laureat cu Premiul II al Concursului Internaţional de pian de la Mazara (Italia). A participat în cadrul mai multor festivaluri muzicale precum: Festivalul „George Enescu“ (1988, 1991, 2007), Festivalul internaţional de la Varna (Bulgaria), Festivalul pentru Europa de Răsărit de la Bergen (Norvegia), Festivalurile de muzică contemporană de la Darmstadt (Germania), Bogota (Columbia), „East-West Festival“ – Amsterdam (Olanda), „The New Music Festival“ – Huddersfield (Marea Britanie), „Musicorama“ (Hong Kong). A concertat şi în China, Polonia, Ungaria, Germania, Olanda, Franţa, Elveţia, Taiwan.

Percuționistul Doru Roman este absolvent al Conservatorului de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- Napoca, la clasa maestrului Grigore Pop, promoția 1986. În același an, a devenit membru al Orchestrei Operei Române din Timișoara. Din anul 1990, este membru al Orchestrei Filarmonicii “Banatul” din Timișoara și solist-concertist începând din toamna anului 2007. Doru Roman este profesor de percuție la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest - Timișoara, fiind doctor în muzică. Este membru al Orchestrei Internaționale “Europa Symphony” – Viena, al Orchestrei Metropolitane din București, al Ansamblului de percuție din Cluj-Napoca și al “Old Dixeland Jazz Band” din Timișoara. De asemenea, Doru Roman este cunoscut în calitate de coordonator al Ansamblului “Percutissimo” al Facultății de Muzică din Timișoara, al Ansamblului “Jimbo-Drums”, de membru al Trio-ului “Contraste”, precum și al Trioului “Gentis”. A fost distins cu numeroase premii: Premiul I la concursurile naționale de percuție (1978-1982, 1986), Premiul Criticilor din România (1985), Premiul Special la Festivalul de Jazz de la Sibiu (1986), Premiul “Pro Cultura Timisiensis” și Premiul UCMR (2008), Premiul “Pro Juventute” (2012). A participat la numeroase festivaluri internaționale și a susținut recitaluri în Olanda, Elveția, Belgia, Italia, Bulgaria, Austria, Ungaria, Franța, Spania, China, Columbia, Danemarca, Anglia, Germania, Polonia și Taiwan.