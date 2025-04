„Testamentul artistic” al compozitorului italian G. B. Pergolesi dirijat de Giulio Prandi, la Sala Radio

Semnată de compozitorul italian Giovanni Battista Pergolesi în 1736, partitura este un testament artistic creat chiar în perioada finală de viață a marelui muzician, curmată de tuberculoză, perioadă petrecută într-o mânăstire franciscană de lângă Napoli.

Invitat special al serii este dirijorul italian Giulio Prandi, care în această stagiune a dirijat la Opera din Florența sau la Opéra Grand Avignon (Franța) și care în 2022 a fost distins la International Classical Music Awards (ICMA) - la categoria Muzică de cor, pentru premiera mondială bazată pe instrumente de epocă a lucrării „Petite Messe Solennelle” de Rossini. În ipostază solistică îi veți aplauda pe Alexandru Costea – contratenor și Marta Fumagalli – mezzosoprană. Evenimentul se va derula cu participarea Corului Academic Radio (pregătit de dirijorul Ciprian Țuțu).

Seara de la Sala Radio cuprinde și Sinfonia milanese nr. 5 semnată de un alt compozitor italian – Nicola Antonio Zingarelli – și Haydn: Simfonia nr. 49, intitulată La passione.

Condus de pasiunea sa pentru repertoriul vocal italian al secolului al XVIII-lea, dirijorul GIULIO PRANDI a fondat în 2003 „Coro e Orchestra Ghislieri”, ansambluri pe care le dirijează în cele mai importante săli de concert și festivaluri europene: Filarmonica din Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Teatro alla Scala, BOZAR Bruxelles, Ambronay, Festivalul „Enescu”, Internationale Händel-Festspiele Göttingen, Festivalul „Monteverdi” din Cremona, Festivalul Valle d'Itria.

Pe lângă activitatea cu Ghislieri, Giulio Prandi și-a consolidat activitatea de dirijor, colaborând cu orchestre și instituții renumite, precum I Cameristi della Scala, Filarmonica „Arturo Toscanini”, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Fondazione Arena di Verona, Teatro „Carlo Felice” din Genova.

Giulio desfășoară o activitate constantă de cercetare care, de-a lungul anilor, a dus la redescoperirea multor lucrări rare și inedite. De asemenea, se dedică permanent marilor capodopere ale lui Vivaldi, Pergolesi, Handel, Joseph și Johann Michael Haydn, Mozart și Rossini.

Printre punctele culminante ale stagiunii 2024/2025 se numără „Orlando furioso” de Vivaldi la Daegu Opera House din Coreea și „Il Re Pastore” de Mozart în Malta. Va dirija Marea Missă de Mozart pentru Opera din Florența și Recviemul de Fauré pentru Teatro Comunale di Piacenza. Va reveni la Opéra Grand Avignon pentru un recital susținut de Ramón Vargas și pentru oratoriul „La Giuditta” de Alessandro Scarlatti.

Contratenorul ALEXANDRU COSTEA este solist invitat la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, Teatro Sociale Rovigo-Italia, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Rm. Vâlcea, Opera Națională București ș.a.

În anul 2022, a debutat în premiera națională „Traiano in Dacia” de Giuseppe Nicolini, în rolul lui Decebalo. În același an, a primit o bursă de studiu în Italia, la Conservatorul „Arrigo Boito” - Parma. În anul 2023 a debutat în spectacolul „La prova di un opera seria” de Francesco Gnecco, la Teatrul Sociale Rovigo. În decursul aceluiași an, a debutat în premiera spectacolului „Nunta lui Figaro” de Mozart în rolul lui Cherubino, la Opera Națională din Cluj-Napoca.

Mezzosoprana MARTA FUMAGALLI a studiat la Conservatorio di Musica „G. Verdi” din Como. În prezent, studiază cu Roberto Balconi la Conservatorul „G. Cantelli” din Novara.

Colaborează constant în special cu ansambluri de muzică barocă (Cappella Neapolitana, Coro e Orchestra Ghislieri, Homme Armé, La Florida Cappella, La Risonanza, Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, Festina Lente, Vox Luminis, La Venexiana, Le Concert des Nations, Coro RSI/I Barocchisti, Les Musiciens du Louvre, Il canto di Orfeo, LaVerdi Barocca, Atalanta Fugiens, Cantar Lontano, Ensemble Salomone Rossi, La Divina Armonia, Dolce e Tempesta, Accademia degli Erranti, Allabastrina Ensemble) și, ca solist, concertează în Italia și în străinătate (Auditorium de Lyon, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Arsenal Metz, Festival des Abbayes en Lorraine, Festival Barocco Boliviano, Philharmonie Paris, Festival Baroque du Pays du Mont Blanc ș.a.).

În iunie 2018, a câștigat premiul „Diapason D'Or Decouvérte” pentru CD-ul cu Missa în Re Major de Pergolesi, înregistrată alături de Coro e Orchestra Ghislieri dirijate de G. Prandi, pentru Arcana-Outhere Music.

Este membră a Capelei muzicale profesioniste a Bazilicii S. Maria Maggiore din Bergamo, condusă de C. Gentilini.

