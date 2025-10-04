Verdict istoric pentru Sean “Diddy” Combs: 4 ani de închisoare și o carieră distrusă de scandaluri sexuale

Rapperul și producătorul american Sean “Diddy” Combs, una dintre cele mai influente figuri din istoria hip-hop-ului, a fost condamnat vineri la patru ani și două luni de închisoare pentru transportarea de persoane peste granițele statelor americane în scopuri sexuale. Sentința marchează finalul unui proces intens mediatizat, care a scos la iveală detalii tulburătoare despre viața dublă a mogulului muzical.

Avocații lui Combs au solicitat o pedeapsă de 14 luni, invocând timpul deja petrecut în detenție și problemele sale de sănătate mintală.

În schimb, procurorii au cerut o pedeapsă de cel puțin 11 ani, subliniind comportamentul abuziv al acestuia. Combs și-a cerut public scuze, descriind comportamentul său ca fiind „disgustător, rușinos și bolnav” și a promis să își folosească influența pentru a sprijini victimele violenței domestice.

„M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu”, a mai spus Combs.

Avocații săi au anunțat intenția de a ataca sentința în instanță, susținând că judecătorul a luat în considerare comportamente pentru care Combs a fost achitat.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Combs a fost amendat cu 500.000 de dolari și va fi sub supraveghere 5 ani. Instanța a subliniat că violența împotriva femeilor nu va fi tolerată. Procesul a fost marcat de mărturii emoționante din partea copiilor săi, care au cerut clemență, și de sprijinul oferit de victimele care au avut curajul să depună mărturie.

(sursa: Mediafax)