Violonistul francez David Grimal, un Stradivarius din 1710, Mozart și Schumann la Sala Radio

Invitat special al serii este David Grimal, absolvent al Conservatorului din Paris și artist cu o carieră internațională spectaculoasă, aplaudat în ultimele două decenii ca solist în cele mai importante săli de concert ale lumii. Din toamna anului 2024, David Grimal este artist în rezidență al Orchestrei de Cameră Radio, fiind primul muzician internațional căruia Radio România i-a adresat această invitație de colaborare.

La București, David Grimal va asigura conducerea artistică a evenimentului, dar va fi aplaudat și ca solist. Concertul va include uvertura operei Lucio Silla și Simfonia nr. 41 – Jupiter de Mozart, precum și Concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Schumann.

David Grimal a fost invitat să concerteze în importante săli din întreaga lume, precum Suntory Hall – Tokyo, Philharmonie de Paris, Musikverein – Viena, Concertgebouw – Amsterdam, Berlin Konzerthaus, Wigmore Hall – Londra, Lincoln Center – New York, Conservatorul Ceaikovski – Moscova, Théâtre des Champs-Élysées – Paris etc.

Mulți compozitori contemporani i-au dedicat creațiile lor. Unul dintre proiectele de suflet ale lui David Grimal l-a constituit ansamblul Les Dissonances – al cărui fondator și director artistic a fost timp de peste 20 de ani. Les Dissonances a fost considerată singura orchestră simfonică din lume care interpreta repertoriul standard fără dirijor.

Ca o prelungire firească a acestei dorințe de a împărtăși cu ceilalți, violonistul francez a creat „L'Autre Saison”, o stagiune de concerte pentru persoanele fără adăpost din Paris. David Grimal a fost numit Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres de către Ministerul francez al Culturii (în 2008).

David Grimal a înregistrat pentru casele de discuri EMI, Harmonia Mundi, Aeon, Naïve, Transart și Dissonances Records. Înregistrările sale au fost aclamate de presă, cu premii precum BBC Music Magazine Choice, Choc de l'Année în Classica, Arte Sélection în Télérama.

David Grimal este și un apreciat pedagog – predă la Hochschule für Musik – Saarbrücken (Germania) – și este invitat frecvent să facă parte din jurii de concursuri internaționale.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.