Președintele Comisiei de Relații Externe din Senatul SUA reafirmă sprijinul pentru România

„Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator.”, a scris Jim Risch pe X.

„Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”., a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a salutat mesajul de susținere transmis de senatorul american James Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, care a reafirmat importanța responsabilității comune pentru securitatea spațiului aliat.

„Senatorul James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanța responsabilității comune pentru spațiul aliat și i-am mulțumit pentru solidaritate”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a amintit că s-a întâlnit cu senatorul american la Washington, în toamna anului trecut, discuțiile fiind axate pe cooperarea bilaterală în domeniile apărării și economiei.

Potrivit acesteia, James Risch este „un partener de dialog constant al României și un bun cunoscător al regiunii și al parteneriatului strategic”.

„Nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace și baza prosperității”, a mai afirmat ministra de Externe.

Oana Țoiu a anunțat totodată că, în luna octombrie, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui o delegație formată din membri ai echipelor din Congresul SUA, cu o componentă axată pe apărare, în cadrul programului MECEA.

Programul a fost semnat luna trecută cu Departamentul de Stat al SUA și reprezintă o premieră pentru România din 1961, de la lansarea acestui program american, a precizat ministra.