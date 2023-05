A început Neo Art CONNECT (NAC) – prima anuală de artă și știință

Iubitorii de artă contemporană au participat, în București și Timișoara, la vernisajele primelor două expoziții din cadrul primei Anualei de Artă și Știință, Neo Art CONNECT (NAC) platformă națională, rețea și anuală de artă și știință, inițiată de Galeria Galateca și Asociația Culturală Neo Art România și dezvoltată în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale, având ca partener strategic Fundația9.

La București, expoziția intitulată RECONECTARE le oferă vizitatorilor oportunitatea de a vedea cele cinci proiecte câștigătoare ale burselor oferite în cadrul programului de BRD Groupe Société Générale, în ediția pilot Neo Art CONNECT, desfășurată în toamna anului 2022. Cele cinci lucrări și autorii lor sunt: RIH Working Collective (Nițu-Săraru Andrei, Șerban Camelia, Stanciu Crina Alexandra) – EDGES, Entity ( Miruna Croitoru, Nicoleta Ivan, Cosmin Stancu) – Gazing (in)through , Mihai Toth – Striking Network of Uncertain Pixels, Andrei Lazăr – reGânditorul și Daria Langa – Proiectul P. Ei au beneficiat de programe de mentorat și de burse Neo Art Connect. Expoziția este curatoriată la Galateca de Anca Boeriu și Andreea Sandu.

Reconnecting the city este primul proiect itinerant național parte din NAC, ce debutează la Timișoara, cu expoziția omonimă, găzduită între 19 și 26 mai 2023, la Galeria PARK. Expoziția prezintă instalațiile create special de artiștii vizuali Anca Boeriu, Alexandru Cînean și Cosmin Paulescu (Cozo), precum și lucrările multimedia gândite pentru a întregi conceptul curatorial de către artiștii Elena Aronoaie-Adorian, Bogdan Matei, Răzvan Neagoe și colectivul Hauazkena Taldea coordonat de Begoña Vicario din Spania. Proiectul curatorial Reconnecting the City porneste de la tema Anualei de artă și Știință, aceea de reconectare, și a fost special gândit ca o punte între tipuri de manifestări artistice, între artiști și între publicul divers al orașelor în care va urma să fie itinerat, respectiv Timișoara, Cluj, Sibiu și București, tineri artiști din fiecare oraș sunt invitați să parcurgă cele 10 Plimbări ale spectacolului experimental – aplicație „The Walks” by Rimini Protokoll din Berlin (o co-producție cu creart/Teatrelli și în parteneriat cu Goethe Institut) și să-și descopere orașul din perspectivă performativă, experinețele lor (materializate în fotografii) fiind încapsulate într-o instalație creată special de Cozo, sub forma unei hărți personalizate.

“Cultivarea sinergiei dintre artă și știință deschide posibilități nelimitate pentru evoluție. La BRD îmbrățișăm puterea transformatoare a acestui tip de proiecte, care unesc inovația și creativitatea pentru a inspira descoperiri profunde și a contura un viitor mai luminos pentru fiecare în parte, și toți împreună”, a afirmat Flavia Popa, Secretar General BRD Groupe Société Générale.

“Prima ediție a programului Neo Art CONNECT definește premizele pentru dezvoltarea unui eveniment anual important atât în peisajul cultural cât și pentru publicul larg. Este cumulul unui efort de echipă conjugat, atât cea internă, cât și a partenerilor naționali și a reprezentanților BRD. Mă bucur că am reușit să conturăm un program consistent și să implicăm în demers instituții și personalități relevante. Pentru că ne dorim ca rețeaua NAC să crească organic, programul Anualei și lista partenerilor sunt work in progress. Vă invităm să fiți parte din acest demers naționalinovator, ce își propune să dezvolte atât o platformă sustenabilă pentru tânăra generație,cât și o arhivă relevantă internațional a ceea ce reprezintă astăzi din punct de vedere cultural și educațional confluența între arte și știință.” spune Andreea Sandu,inițiator și curator al proiectului.

“Neo Art Connect reușește să descopere intersecții necesare și așteptate de către societatea secolului XXI între artă, cu toate formele ei și cercetare/știință din diverse domenii, între generații de artiști, unii bursieri, alții modelatori de spirite tinere. Neo Art Connect a reușit, de fapt, să ne reconecteze cu propria persoană, cu cei din jur, cu societatea”. - Anca Boeriu, curator și co-organizator.

Prima ediție a anualei de artă și știință NAC se va desfășura în perioada 18 mai – 31 iulie. Evenimentul cuprinde expoziții, conferințe, artist talks, intervenții, performance și spectacole în 10 orașe din țară, în peste 25 de spații partenere. După vernisajul RECONECTARE, alți 10 artiști selectați de juriu își vor expune proiectele la Rezidența9.

În București, anuala are un program multidisciplinar, cu tururi, evenimente expoziționale și performative, conferințe cu invitați din țară și străinătate, cu focus pe Ghica House (o clădire recent renovată și redată spațiului cultural al capitalei), în intervalul 8 - 18 iunie, în care se va desfășura evenimentul principal NAC din prima ediție, în parteneriat cu Arcub, ATELIER 030202, Ghica House, Goethe Institute, Institutul Politehnic din București, creart, Muzeul Naţional Tehnic “prof. ing. Dimitrie Leonida”, Hotel Caro, Institutul Cervantes, UNARTE și UAP. Partenerii NAC din cele 10 orașe, Arad, Brașov, București, Cluj, Constanța, Iași, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Timișoara, se alătură programului și vor activa pe plan local o serie de evenimente până pe 31 iulie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹