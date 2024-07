Norman Manea 88: o aniversare și o rememorare necesară

Pe platformele social media ale Institutului Cultural Român și pe cele ale reprezentanțelor sale din străinătate, se va difuza „Norman Manea 88 - o călătorie în istorie și în memorie” – o producție video a Centrului Național al Cărții, după montajul realizat de poetul Florin Iaru.

Materialul cuprinde lecturi în șapte limbi din „Întoarcerea huliganului”, operă impresionantă a scriitorului, publicată în anul 2003. „Întoarcerea huliganului este o carte autobiografică de un dramatism puțin obișnuit: o dramă a identității evreiești și românești deopotrivă, o dramă biografică și familială, o dramă a înstrăinării (…) Mixajul de confesiune (auto)biografică, montaj documentar, eseu și comentariu critic cu sertare asigură formula de o diversitate și complexitate aparte a volumului”, scria criticul literar Paul Cernat despre volum.

Conceput ca un puzzle multilingvistic și multicultural ce conturează momente esențiale din destinul scriitorului născut pe 19 iulie 1936 la Burdujeni, județul Suceava, materialul video intitulat „Norman Manea 88 - o călătorie în istorie și în memorie” rememorează fapte tragice din istoria nemiloasă a secolului XX, apelând la imagini de epocă și secvențe din arhiva TVR.

Cuvintele așternute pe hârtie de Norman Manea în impresionantul său roman autobiografic, care s-a bucurat de o largă apreciere internațională, se vor auzi în limbile română, engleză, poloneză, suedeză, italiană, franceză și spaniolă. Ele sunt rostite de personalități din lumea culturală din mai multe țări și din mai multe generații: Moshe Yassur, actor și regizor, supraviețuitor al pogromului de la Iași (SUA), tânărul regizor româno-american Edsta (SUA), Radoslawa Janowska-Lascar, traducătoare literară (Polonia), Adriana Savin, actriță (Suedia), Roberto Merlo, traducător literar și profesor, șeful Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Torino (Italia), Jean-Louis Courriol, profesor și traducător literar (Franța) și Marian Ochoa de Eribe, scriitoare, traducătoare literară și profesoară (Spania).

Inițiativa are loc în contextul în care, pe 30 mai 2024, Guvernul României a adoptat „Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027”, realizată cu consultarea Institutului Cultural Român și, pentru implementarea căreia, instituția și-a asumat realizarea unei serii de activități din planul de acțiune multianual.

Norman Manea (n. 19 iulie 1936) este unul dintre cei mai apreciați și cei mai traduși scriitori români. Prozator, eseist, memorialist și profesor de literatură, a debutat în anul 1966 și până la plecarea din țară, în 1986, a publicat 10 volume, fiind distins cu Premiul Asociației Scriitorilor din București (1979) și Premiul Uniunii Scriitorilor (1984), anulat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. După 1986, cărțile sale, traduse în peste 30 de limbi, s-au bucurat de aprecierea cititorilor din întreaga lume. În 1992, a primit Bursa Guggenheim și Premiul MacArthur, iar în 1993, Biblioteca Națională din New York l-a sărbătorit cu prilejul acordării distincției „Literary Lion”. În 2002, Norman Manea a câștigat Premiul internațional de literatură Nonino pentru „Opera omnia”, iar în 2006, a obținut Premiul Médicis Etranger pentru volumul Întoarcerea huliganului. În 2010, Guvernul francez i-a acordat distincția „Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres”. În 2011 i s-a decernat prestigiosul Premiu literar Nelly Sachs și a fost ales membru de onoare al Royal Society of Literature. În 2012, Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat Premiul Național pentru Literatură. În 2013, tot Uniunea Scriitorilor l-a nominalizat pentru Premiul Nobel, iar în 2014, PEN-ul românesc și mai multe edituri străine au reiterat propunerea. În 2016, a primit Marele Premiu pentru Literatură în limbile romanice al Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara, Mexic. În același an, a fost decorat de către Președintele României cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer.

La mulți ani, Norman Manea!