Reabilitarea a jumătate de kilometru din gardul Palatului Cotroceni costă „bugetul de austeritate” 2,24 milioane de lei

Administrația Prezidențială a atribuit, sub scurtul mandat interimar al lui Ilie Bolojan, politicianul cunoscut ca fiind un adept al tăierii cheltuielilor bugetare și al restructurărilor de personal, cea mai costisitoare achiziție publică aferentă unui contract-cadru semnat de Președinție în timpul celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Este vorba despre celebra afacere care vizează reabilitarea gardului din beton, cu lungimea de 1.972 metri liniari, care înconjoară Complexul Palat Cotroceni, pentru care, în septembrie 2022, în mandatul lui Iohannis, s-au alocat peste 6,5 milioane de lei. De atunci, Administrația Prezidențială a încheiat patru contracte subsecvente, ultimul fiind atribuit, în mandatul lui Ilie Bolojan, la finalul lunii trecute. Acesta este și cel mai costisitor, în valoare de 2,24 de milioane de lei, de aproape patru ori mai scump decât primul contract subsecvent, încheiat în 2022.

La data de 21 martie 2025, Administrația Prezidențială a încheiat cu SC Șantier în Lucru SRL, al patrulea contract subsecvent aferent contractului-cadru nr. SG/9991 din data de 18 august 2022, privind executarea de lucrări de reparații ale gardului împrejmuitor din cadrul Complexului Palat Cotroceni.

Acest contract subsecvent a fost parafat pentru o valoare finală de 1.885.185,5 lei fără TVA, adică de 2.243.370,75 de lei cu tot cu TVA (475.830,8 euro), conform unui anunț de atribuire publicat de autoritatea contractantă în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Interesant este că acest contract-cadru din 2022 a fost atribuit aceleiași firme SC Șantier în Lucru SRL, iar, pentru atribuirea acordului-cadru de la finalul lunii trecute, Administrația Prezidențială a primit patru oferte, dintre care una a fost declarată inacceptabilă, două au fost catalogate ca fiind neconforme, iar una singură a fost declarată admisibilă.

De patru ori mai scump decât contractual similar din 2022

O altă informație interesantă care rezultă din acest anunț de atribuire a respectivului contract subsecvent este aceea potrivit căreia cantitatea maximă a lucrărilor prevăzute de contractul-cadru se referă la 1.972 de metri liniari de gard care trebuie reparat, iar pentru acest contract subsecvent, cantitatea de lucru care este prevăzută se situează între 52 și 250 de metri liniari de gard care înconjoară Palatul Cotroceni. Bugetul inițial alocat pentru acest contract subsecvent era estimat la o sumă cuprinsă între 2.354.721 de lei fără TVA și 6.630.216,8 lei cu TVA inclusă.

Afacerea a fost atribuită, inițial, prin încheierea contractului-cadru din 198 august 2022, pentru suma de 5.497.943,21 de lei fără TVA, respectiv pentru suma de 6.542.552,42 de lei cu TVA inclusă (1.335.214,8 euro).

De la acel moment și până în prezent, Administrația Prezidențială a atribuit patru contracte subsecvente, cel încheiat anul acesta fiind și cel mai costisitor. Astfel, la data de 2 septembrie 2022, a fost parafat primul contract subsecvent, în valoare de 507.903,82 de lei fără TVA, respectiv de 604.405,55 lei cu tot cu TVA. Al doilea contract subsecvent a fost încheiat la data de 16 ianuarie 2023, pentru 993.278,69 de lei fără TVA, respectiv pentru 1.182.001,64 de lei cu TVA inclusă. Cel de-al treilea contract subsecvent a fost atribuit la data de 1 februarie 2024, pentru suma de 1.021.283,45 de lei fără TVA, respectiv pentru suma de 1.215.327,3 lei cu TVA inclusă. Iar cel de-al patrulea contract subsecvent, care a fost încheiat, așa cum am arătat mai sus, la data de 21 martie 2025, a fost atribuit la prețul de 1.885.188,5 lei fără TVA, respectiv la prețul de 2.243.374,32 de lei cu tot cu TVA.

Astfel, valoarea totală a acestor contracte subsecvente atribuite se ridică la 4.398.654,46 de lei fără TVA, adică la 5.245.108,8 lei cu tot cu TVA (1.070.430,4 euro). Iar valoarea contractului subsecvent atribuit în martie 2025 este de 1,85 de ori mai mare decât a celui atribuit în 2024, de 1,9 ori mai mare decât a celui atribuit în 2023 și de 3,7 ori mai mare decât a celui atribuit în anul 2022.

Afacerea, dezvăluită de „Jurnalul” în urmă cu doi ani și jumătate

„Jurnalul” a dezvăluit, în premieră, în urmă cu doi ani și jumătate, despre această afacere pusă la cale de instituția condusă, la vremea respectivă, de către Klaus Iohannis. Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestui contract de achiziții, compania SC Șantier în Lucru SRL trebuia să verifice, înainte de orice altceva, împreună cu reprezentanții Administrației Prezidențiale, suprafețele ce trebuie recondiționate, urmând ca, împreună, să „ia decizia tehnică și să stabilească ce lucrări trebuie executate”.

Există mai multe etape pentru reabilitarea gardului prezidențial, începând cu lucrările de întreținere a suprafeței tencuite a gardului exterior și a stâlpilor din beton armat. Apoi, parapetul și ancadramentele din mozaic spălat vor fi curățate prin abraziune ușoară sau biocidare. Iar pentru remedierea capacului din țigle ceramice se vor demonta și înlătura țiglele și coamele sparte sau fisurate. Țiglele și coamele nedegradate vor fi curățate mecanic, chimic sau prin spălare. Suprafețele reparate și curățate se vor impermeabiliza prin impregnare cu soluție hidrofugă.

Din aceeași documentație aflăm că există și câteva prevederi suplimentare, cum ar fi cele pentru Tronsonul 4 – Poartă acces auto Panduri – Poartă pietonală „Leu”. Aici, în curtea interioară, la o distanță de aproximativ 50 de centimetri față de linia interioară a gardului, se va monta un dren pentru captarea și colectarea apei în exces. Iar în ceea ce privește Tronsonul 6 – Intrare în Muzeul Național Cotroceni – Poarta pietonală „Leu”, gardul împrejmuitor are și rol de zid de sprijin pentru amenajarea spațiilor verzi și a căilor de acces auto.

Lucrările trebuiau să fie finalizate în patru ani, pe etape

Revenind la condițiile contractuale impuse de reprezentanții Administrației Prezidențiale pentru aceste lucrări, aflăm, din documentația citată, că durata totală a acestui acord-cadru este de 48 de luni (patru ani), de la momentul demarării, iar lucrările sunt derulate pe etape și tronsoane.

Astfel, Tronsonul 1, care vizează traseul Poarta „Marinescu”, colț cu strada Ana Davilla, are un termen de execuție de 90 de zile. Tronsonul 2, aferent traseului Poarta „Marinescu” spre Poarta Grădina Botanică (fața interioară a porțiunii executate în anul 2021) are un termen de execuție de 120 de zile. Tronsonul 2 de la Poarta „Marinescu” până la Poarta Grădina Botanică (lucrările noi) avea un termen de execuție de 150 de zile.

Tronsonul 3, cuprins între Poarta Grădina Botanică și intrarea în Muzeul Național Cotroceni, are un termen de execuție de 270 de zile. Tronsonul 4, cuprins între Poarta Pietonală „Leu” și Poarta acces Panduri are termen de execuție de 90 de zile. Tronsonul 5, dintre Poarta Auto „Leu” și Intrarea Pietonală „Leu” are termen de execuție în 120 de zile. Tronsonul 6, dintre Intrarea în Muzeul Național Cotroceni și Poarta Acces „Leu” trebuie executat în 360 de zile.

Tronsonul 7, cuprins între strada Ana Davilla și Poarta acces auto Corp C6 are termen de finalizare 120 de zile. Tronsonul 8, dintre Poarta acces auto Corp C6 și Corpul C6 are termen de execuție de 150 de zile, iar Tronsonul 9, dintre Corpul C6 și Poarta auto Panduri, are termen de finalizare în 360 de zile.