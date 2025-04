Netanyahu îşi reiterează, cu ocazia Paştelui evreiesc, angajamentul de a aduce ostaticii acasă

Netanyahu a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat progrese în negocierile asupra eliberării ostaticilor, el declarând joi, în timpul unei reuniuni a cabinetului său, că "ne apropiem de momentul în care vom putea să-i recuperăm".



Într-o înregistrare video difuzată cu ocazia Pesah, care marchează eliberarea poporului evreu din sclavia la care era supus în Egipt, Netanyahu a subliniat că, "pentru multe familii, scaunele (de la masa de sărbătoare) vor fi goale".



"Împreună, îi vom recupera pe ostaticii noştri, împreună îi vom învinge pe duşmanii noştri, împreună îi vom susţine pe răniţii noştri şi împreună ne vom înclina capetele în faţa memoriei dispăruţilor noştri", a spus el.



Mass-media israeliene au relatat vineri că Egiptul şi Israelul au făcut schimb de proiecte de documente asupra unui acord pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor.



Potrivit Times of Israel, propunerea egipteană prevedea restituirea către Israel a opt ostatici în viaţă şi a opt trupuri neînsufleţite, în schimbul unui armistiţiu între 40 şi 70 de zile, precum şi a eliberării unui mare număr de prizonieri palestinieni.



Potrivit televiziunii publice Kan, Netanyahu a ţinut, joi seara târziu, o reuniune de evaluare a situaţiei cu echipa de negociere şi cu responsabili ai aparatului de securitate, "cu noul plan egiptean ca bază de pornire".



Serviciile prim-ministrului israelian au anunţat de asemenea că acesta a avut joi întrevederi cu familiile ostaticilor Elkana Bohbot şi Rom Braslavski, cărora le-a declarat că Israelul depune toate eforturile pentru a-i readuce acasă pe ostatici şi pe care i-a informat despre stadiul negocierilor.



În timpul atacului de o amploare fără precedent întreprins de Hamas pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, au fost răpite 251 de persoane; 58 sunt în continuare ţinute captive în Fâşia Gaza, dintre care 34 au murit, potrivit armatei israeliene.



Un armistiţiu încheiat sub egida SUA, a Egiptului şi Qatarului, în vigoare între 19 ianuarie şi 17 martie, a permis readucerea în acasă a 33 de ostatici, inclusiv opt morţi, în schimbul eliberării de către Israel a circa 1.800 de prizonieri palestinieni.



Israelul şi-a reluat bombardamentele în Fâşia Gaza pe 18 martie.



Ministerul Sănătăţii aflat sub controlul Hamas din Fâşia Gaza a anunţat joi că cel puţin 1.522 de palestinieni au fost ucişi după această dată, iar numărul total de morţi de la declanşarea războiului a ajuns la 50.886.

