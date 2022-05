O nouă specie de serafimi, expusă la București

Dar cine este Andreea Aron, de ce și-a adăugat „Măiastra” în nume și când și de ce penelul ei s-a împrietenit cu serafimii?

Andreea Aron a absolvit UnArte în urmă cu două decenii. Totuși, o întâlnim pentru prima dată pe simeze cu o „personală”, expoziția sa de pictură „Serafim” fiind găzduită în Sala Acvariu a Muzeului Național al Țăranului Român, începând de joi, 12 mai, până duminică, 22 mai. „Întârzierea” s-a produs deoarece Andreea Aron a abordat până acum alte forme de artă vizuală, unele chiar neașteptate – deși, la un om cu spiritul și incandescența ei creativă, tocmai „neașteptatul” este „norma”.

O întâlnire cu Arhanghelul Rafael

Pasionată de cunoaștere și autocunoaștere, de joc și ritual, o găsim prietenă nu doar cu imaginea/culoarea, ci și cu sunetul și mișcarea scenică, experimentând dansul cu focul și terapiile sound-healing, folosind deopotrivă vocea și toba șamanică. S-a dedicat, de asemenea, revalorificării unor elemente de folclor românesc. Iar de aici la atelierele de creativitate și de dezvoltare personală prin artă nu a mai fost decât un pas.

Pentru Andreea Măiastra Aron, întoarcerea la desen și pictură este parte a experiențelor personale de abordare a sacralității vieții. Iar serafimii i-au luminat calea. Asta deși, la început, s-a „împotrivit”, spune pictorița, care povestește despre „chemarea serafimilor”: „Până să îi las să vină și să îi pictez, a fost un drum lung. Chiar și după ce am început să aud chemarea lor și dorul aripilor, m-am împotrivit. Și după ce au trecut niște ani de meciuri cu mine însămi, apăi am zis și eu, în sfârșit «da» și m-am apucat de treabă. Vorba aia, te pui cu o armată de înaripați?”. Întâlnirea decisivă ar fi fost, spune Andreea, într-o noapte de vară, când, în fața Bisericii Anglicane din București, i-a ieșit dinainte… Îngerul Rafael, Vindecătorul.

Vortex de energie izvorât din tablourile rotite

Cele 25 de lucrări de pe simeze sunt executate în tehnicile acuarelă pe hârtie și pictură în acrilic pe pânză. Ineditul acestei expoziții este abordarea simbolului ortodox al Serafimilor, îngeri cu 6 aripi, într-o manieră ludică, aproape de ilustrația de carte pentru copii, în culori foarte aprinse, vii. „Serafimii sunt pictați pe pânze așezate pe șasiuri în formă de romb, deoarece am dorit să imprim dinamism picturii. Am rotit pătratul pânzei pe care am pictat, pentru ca prin ideea de rotire, de mișcare elicoidală, să amplific energia emanată de îngerii pictați, printr-un tor, un vortex de energie benefică pentru cei care îi privesc”.

Serafimii Andreei își desfac aripile de culoare, zboară dincolo de spațiul ortodox și primesc influențe din alte zone, culturi și credințe, precum: elemente de geometrie sacră, cubul lui Metatron, hexagrame i ching, reprezentări hinduse ale Chakrelor și arhetipuri ale arcanelor majore ale Tarotului.

Andreea Măiastra Aron a lucrat în diferite domenii ale creativității, ca fotograf, food-stylist (aproape 7 ani chiar la Jurnalul Național, pentru fotografiile Jurnalului de bucătărie), artist vizual-ilustrator.

De la Phoenix la Pasărea Măiastră

Cei care o cunosc pe pictoriță au remarcat că, la un moment dat, a apărut în semnătura ei un „middle-name”: Măiastra. Un cuvânt cu o bogată încărcătură de sensuri și, cum mărturisește, cu mai multe „surse”. „De ce Pasărea Măiastră? Pentru că ea este varianta autohtonă a Păsării Phoenix, Pasărea de Foc, care are darul de a renaște din propria cenușă. Și, în același timp, ea este Păsărea Sufletului, cea care are darurile tămăduirii, prin cântul ei fermecat. Pasărea Măiastră este un simbol care mă călăuzește și îmi reamintește de drumul meu, prin forța ei de a Renaște, prin Doina, Dorul și Duhul pe care le cuprinde...”, mărturisește Andreea Aron. Ea vede o relație firească între Măiastră și serafimi, prin lumina pe care o conțin și o dăruiesc. Supranumiți și „cei iubiți”, serafimii se află, în ierarhia celestă, aproape de Dumnezeu. Ei au toate proprietățile purificatoare ale focului și toate proprietățile vindecătoare ale Luminii dumnezeiești. „Prin aripile de foc fizice, cu care dansez, dau formă și trup acestor energii, ele sunt simboluri înaripate pe care apoi le așez pe hârtie sau pe pânză, atunci când pictez serafimii. Este un mod de a aduce împreună Spiritul și Materia”, mai spune Andreea. „Nu este un foc devorator, ci Focul Creator”.

La vernisaj va avea loc un „Concert de sunete vindecătoare”. Invitatul special este Gabriel Bălașa, care va cânta la un instrument numit handpan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹