O seară cu bunicii, la One World Romania

Povești despre vârstă, relații sau singurătate vor putea fi ascultate la Retro Radio, în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar One World Romania, care se va desfășura, anul acesta, în perioada 11-20 iunie, în cinematografe și centre culturale din București. Marginalizarea, izolarea, alături de dreptul la o viață demnă, se numără printre temele ediției, pe care le vom relua, pornind de la poveștile unor vârstnici excepționali, admirabili pentru modul în care își trăiesc și își privesc viața.

Ce se întâmplă cu noi atunci când avem tot timpul din lume? Suntem încă loiali talentelor noastre? Ne dispare curiozitatea? Vino cu bunicii sâmbătă, 12 iunie, de la ora 19.30, la Institutul Cultural Maghiar din București, pentru a încerca să răspundem împreună acestor întrebări. Noi venim, alături de unii dintre protagoniștii documentarelor noastre, cu povești despre aventură, curiozitate și poftă de viață nesecată. Ioan Erhan și Cornelia Mureșanu Brondello, doi dintre bunicii din echipa Retro Radio Podcast, își vor întâlni pentru prima dată ascultătorii, pentru o conversație informală pe marginea unor teme sensibile. Pentru fiecare nepot/ă care vine alături de bunic/ă, oferim cadou două bilete la filmele programate în cadrul #OWR14.

Seria Retro Radio Podcast este o colecție de documentare sonore, menită să creeze punți între generații și să provoace clișeele despre bătrânețe. De la bunici de 90 de ani care se joacă cu drone și webcamuri, la cei care fac fanzine, călătoresc, sunt nonconformiști sau experimentează, poveștile unor oameni amuzanți și deștepți, care au curaj și planuri, inspiră, schimbă perspective și motivează. O echipă de muzicieni și artiști de teatru a inițiat această documentare după ce am petrecut cu toții un an apăsător, în care am contemplat lumea din singurătatea apartamentelor noastre, cu nesiguranță, cu mult timp la dispoziție, prin încrengături de gânduri și cu multă grijă față de corp. Așa cum fac bunicii noștri în vremuri obișnuite.

Concepută și scrisă de regizoarea Ioana Păun, alături de muzicienii Cătălin Rulea, Sillyconductor și Diana Miron, seria Retro Radio este realizată de actorii Flavia Giurgiu, Sorin Dobrin și Ruxandra Manoi, alături de bunici gata să accepte provocări, să spună povești despre modă, distracție, relații, job-uri, victorii sau eșecuri.