Peste 1.000 de spectatori, adulți și copii, s-au bucurat de cea de-a doua ediție a ABIFF – Animation Bucharest International Film Festival, desfășurat în perioada 26-28 august cu proiecții speciale și simultane în 15 orașe din țară

Festivalul, sub direcția artistică a Mironei Radu, a fost organizat de ABI Fundație, Mockra Productions și Creatrix Fama, cu sprijinul a UPFAR ARGOA și DACIN SARA, în perioada 26-28 august cu proiecții speciale și simultane în 15 orașe din țară: București (Cinema Muzeul Țăranului, Cinema City AFI Cotroceni), Pitești (Cinema Trivale), Sinaia (Cinema Carpați), Cluj Napoca (Cinema City Iulius Mall), Timișoara (Cinema City Iulius Mall), Brașov (Cinema City AFI), Arad (Cinema City), Bacău (Cinema City), Brăila (Cinema City), Buzău (Parc Crâng), Constanța (Cinema City Park), Galați (Cinema City), Ploiești (Cinema City Shopping Center), Târgu Mureș (Cinema City), Suceava (Cinema City). Peste 1.000 de spectatori, adulți și copii, s-au bucurat de filmele incluse în programul din acest an.

În cadrul galei de închidere a festivalului, anunțul câștigătorilor competiției internaționale de scurtmetraje de animație a fost făcut de Radu Nicolae, producător și scenarist român, membru în juriul constituit alături de Mariia Makarova, scenaristă și producătoare din Polonia, și Vivek Kalyan, animator și producător din India.

Premiul pentru Cel Mai Bun Film Tematic (tema festivalului fiind de la prima sa ediție relația dintre minorități și majoritate, festivalul urmărind ca printr-un context cultural și creativ să propună un exercițiu de empatie și solidaritate), oferit de ABI Fundație, în valoare de 600 euro, a fost acordat scurtmetrajului de animație polonez – „We hope you won’t need to come back”, în regia Anastazjiei Naumenko, o animație emoționantă, bazată pe un concept puternic în jurul subiectului migrației și adaptării la nou mediu și la o nouă țară.

Premiul pentru Cel mai bun Regizor, oferit de DACIN SARA, în valoare de 600 euro, a fost acordat regizorului Yevgeni Nadtochey pentru animația Tarantella, din Belarus, creând un scurtmetraj cu adevărat captivant, cu o regie și o animație uimitoare, folosind ritmul, umorul și ironia la un nivel înalt.

Trofeul ABIFF 2022 (Premiul pentru Cel mai Bun Film), oferit de UPFAR ARGOA, în valoare de 1.000 euro, a fost acordat scurtmetrajului francez „L’Amour en plan”, regia Claire Sichez, aducând la viață povestea multor cupluri căsătorite din zilele noastre, cu tandrețe și în același timp cu fermitate.

Ediția din acest an a festivalului a pus accent pe promovarea artiștilor ucrainieni, prin includerea în program a unei prezentări despre animația ucraineană de-a lungul vremii, precum și a celor două filme de lungmetraj – „Victor Robot” și „Gulliver se întoarce”.

Debutul în lungmetraj al regizorului ucrainean Anatolyi Lavrenishyn - „Victor Robot” va fi prezentat în proiecție ABIFF în cadrul Festivalului KINOdiseea – festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, ediția a XIV-a, organizat în periada 14-18 septembrie, la Cinema Gloria.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹