Premii internaționale majore pentru Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu

Ana Blandiana, una dintre cele mai traduse scriitoare din România, a fost distinsă la Oviedo, Spania, cu Premiul „Prințesa de Asturia pentru Litere”. Acordate de fundația omonimă, Premiile „Prințesa de Asturia” sunt cele mai prestigioase premii din Spania. „Ana Blandiana este moștenitoarea celor mai strălucite tradiții literare și totodată o creatoare unică într-un fel radical. Scrisul ei, în care se îmbină transparența și complexitatea, ridică întrebări fundamentale asupra existenței ființei omenești, în solitudine și societate, înaintea naturii și a istoriei. A demonstrat cu poezia ei de nedomolit o capacitate extraordinară de rezistență în fața cenzurii”, susține motivația juriului.

„Îmi este greu să-mi exprim emoția și recunoștința pentru marea onoare pe care o reprezintă pentru mine acordarea Premiului Prinţesa de Asturia, mai ales că – ca întotdeauna când primesc un premiu – nu pot să nu-mi amintesc de gândul lui Platon care recomanda încoronarea poeților cu lauri și alungarea lor din cetate. Dar dacă pentru mine poezia este de fapt o cale spre cetate, o cale de a rămâne, o cale de a însoți suferința altora?! Vă mulțumesc pentru ecoul pe care prestigiosul dumneavoastră premiu îl va da ideilor mele și poemelor mele și care îl va amplifica în conștiința cititorilor spanioli din întreaga lume”, a transmis Ana Blandiana.

Dintre laureații din anii precedenți îi amintim pe scriitorii Haruki Murakami, Adam Zagajewski, Anne Carson, Emmanuel Carrère.

Premiile „Fundación Princesa de Asturias” sunt acordate în lunile aprilie, mai și iunie. Decernate de opt jurii alcătuite din numeroase personalități, distincțiile se acordă pentru domenii precum Arte, Litere, Comunicare și științe umaniste, Științe sociale, Cooperare internațională, Cercetare științifică și tehnică, Sport, Concordia.

În aceeași zi, romanul „Solenoid” de Mircea Cătărescu, apărut în limba engleză în traducerea lui Sean Cotter, a fost premiat în Irlanda cu „Dublin Literary Award”, una dintre cele mai importante distincții literare din lume.

„Romanul meu, Solenoid, nu există în izolare față de problemele teribile cu care ne confruntăm în lumea de astăzi. Dimpotrivă, le dă o voce, în parabole și dileme morale, scrisă în spiritul umanismului intelectual, din iubire pentru umanitate, din compasiune și empatie pentru cei care suferă azi în lume‟, a spus Mircea Cărtărescu, singurul scriitor român recompensat cu prestigiosul premiu, în discursul susținut la ceremonia decernării. „Câștigarea Dublin Literay Award este una dintre cele mai semnificative realizări din întreaga mea carieră literară și o mare onoare pentru mine”, a mai afirmat autorul, unul dintre cei mai traduși și cei mai cunoscuți scriitori români pe plan internațional.

Publicată în Statele Unite în 2022 cu sprijinul ICR, prin programul de susținere a traducerilor TPS (Translation and Publication Support Programme), ediția în limba engleză a apărut la Deep Vellum Publishing. Romanul a fost inclus printre cele mai valoroase apariții editoriale ale anului și s-a bucurat de apreciere internațională în publicații de prestigiu precum The New York Times, Publishers Weekley, The New Yorker, The Financial Times. În 2023, a primit Los Angeles Times Book Prize for Fiction.

Dublin Literary Award, finanțat exclusiv de Consiliul Local Dublin, este cel mai mare premiu din lume pentru un singur roman publicat în limba engleză și are o valoare de 100.000 de euro. Printre câștigătorii recompensați în decursul anilor cu renumita distincție se numără scriitori ca Jim Crace, Colm Tóibín, Orhan Pamuk, Michel Houellebecq sau Herta Müller.

Institutul Cultural Român i-a acordat lui Sean Cotter, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași – FILIT 2022, Premiul pentru cea mai bună traducere a unei cărți românești într-o limbă străină, pentru versiunea engleză a romanului Solenoid.

