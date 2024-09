Proiect special NAG#18: The Oilers & Neon la MOBIUS Gallery

Încă de la început, NAG a avut o dorință de a pune un spot de lumină și pe lumile mai puțin vizibile ale artelor. Cu tot respectul pentru marile instituții culturale, sunt diamante ascunse undeva în bezna undergroundului, iar cei care vor să cunoască cultură unui loc ar face bine să-și înceapă descoperirile de la periferie spre centru.

În 2007, Neon organiza la Galeria Nouă o expoziție care se numea cum nu se poate mai bine, NE PLACĂ CE FACI. Atunci Mihai a adunat între pereții unei galerii comunitatea artistică dar și oameni care erau total pe dinafara ei.

Multă vopsea și două decenii mai târziu, The Oilers (Saint & Omar) și Neon ies la lumină de NAG #18 cu o expoziție retrospectivă.



Proiect special NAG#18: UNCONTROLLABLE IMAGINATION

(Lost Files and Hidden Treasures) - The Oilers & Neon

MOBIUS Gallery, Piața Amzei 13

04.10 - 27.10.2024

Vernisaj: vineri 04 octombrie, 19h00 - 00h00



Nu multă lume ajunge ușor în locuri precum cele în care și-au lăsat ei amprenta, iar efemeritatea acestor manifestări artistice face ca arhivarea prin fotografie să fie esențială. Fie că vorbim de lucrări pe stradă, spații dezafectate, subterane și alte cotloane sau suprafețe mici, Saint, Omar și Neon s-au remarcat prin originalitatea și diversitatea stilurilor grafice. Deși au reușit să sensibilizeze privitorul și să genereze un proces inedit de gândire prin lucrările lor, cei trei au ezitat să expună în galerii și să intre oficial în circuitul artistic. Până acum.

„Dacă aș scrie un alt fel de istorie a artelor în care grafferii ar fi clasificați pe curente, Neon ar fi pentru mine flancul avangardei iar OILERS the Dadaist smartass prankers.

Nici că se poate ceva mai bun și mai gustos mai ales în acest an în care aniversăm treizeci de ani de cultură hip hop pe teritoriul mioritic și un an mai târziu după celebrarea a unei jumătăți de secol a acestui fenomen în măreața Americă. Și nici că se poate ceva mai minunat într-un an în care fac o reverență în fața acestor domni alături de care am început acum șaptesprezece ani aventura NAG.”, Suzana Dan, fondatoarea NAG