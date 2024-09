Raluca Turcan: Concursul Enescu - o uşă deschisă tinerilor performanţi pentru a face carieră

"Festivalul Enescu, unul dintre cele mai apreciate evenimente pe plan internaţional, reprezintă o şansă pentru tineri. În schimb, Concursul Enescu, o completare a Festivalului, este o uşă deschisă tinerilor performanţi pentru a face carieră. Mă bucur foarte mult că România este deţinătoarea unui adevărat brand de ţară prin Festivalul şi Concursul Enescu, prin care performanţa artistică atinge sublimul, an de an, cu fiecare ediţie", a spus Turcan, la finalul conferinţei de presă dedicată ediţiei 2024 a evenimentului.



Raluca Turcan consideră că tinerii care bat la poarta afirmării în muzică apreciază evenimentul.



"Tinerii îl văd bine, de vreme ce la această ediţie avem o participare record a tinerilor înscrişi în acest concurs. Avem peste 600 de tineri care au păşit în competiţie muzicală, care nu se rezumă dor la un concurs, ci şi la cursuri pe care tinerii le pot avea în parteneriat cu artişti consacraţi şi de asemenea la posibilităţi de a performa pe scenele naţionale alături de instituţii culturale de prestigiu cum sunt Filarmonica Enescu sau filarmonici din ţară", a arătat ministrul.



Turcan a susţinut că organizarea, în premieră, a masterclass-ului de interpretare dirijorală, instrumentală şi aprofundare în studiul muzicii susţinut de directorul artistic al Concursului şi Festivalului Enescu, maestrul Cristian Măcelaru, se înscrie în linia pe care a încercat să o imprime tuturor instituţiilor culturale aflate în subordinea Ministerului Culturii, încă de la preluarea mandatului.



"Integrarea tinerilor în activitatea culturală a instituţiilor de cultură, a evenimentelor culturale, nu doar performanţa în anumite momente pe scenă, practic conduce la o fidelizare şi la o creştere a ataşamentului acestor tineri faţă de instituţii sau evenimente. Acesta este un instrument de educaţie prin cultură şi o şansă pentru tineri să urce pe una dintre scenele Festivalului Enescu. Educaţia prin cultură, de asemenea, este o prioritate a acestui mandat. Prin faptul că Administraţia Fondului Cultural Naţional, de exemplu, beneficiază de o majorare a bugetului, printr-o mai bună colectare a fondurilor, am reuşit să obţinem în funcţionarea acelei instituţii pe bază de proiecte culturale o direcţie de educaţie prin cultură, astfel încât toate organizaţiile nonguvernamentale sau potenţial beneficiari care vor să deruleze proiecte de educaţie prin cultură să poată să obţină finanţare", a punctat ministrul.



În cadrul evenimentului, consilierul prezidenţial Sergiu Nistor a înmânat managerului Artexim, Cristina Uruc, diploma de Înalt Patronaj al Concursului Enescu, acordată de preşedintelui României.





Cea de a XIX-a ediţie a Concursului Internaţional George Enescu a debutat sâmbătă, concertul de deschidere având loc la Ateneul Român.



Ediţia din acest an a atras 667 de tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 13-35 de ani, din 57 de ţări, o creştere de peste şase ori faţă de ediţia din 2022 a concursului şi o creştere de 59% faţă de ediţia din 2018, cea care a înregistrat, până la ediţia din acest an, cel mai mare număr de candidaţi înscrişi.



Dintre cei înscrişi, juriile de preselecţie au selectat 160 de tineri pentru a concura la Bucureşti în cele patru secţiuni: vioară, violoncel, pian şi compoziţie sau vor participa la masterclass-ul de interpretare dirijorală, instrumentală şi aprofundare în studiul muzicii susţinut de directorul artistic al Concursului şi Festivalului Enescu, maestrul Cristian Măcelaru, o noutate absolută a festivalului.



Primele două etape de concurs ale celor trei secţiuni instrumentale se vor desfăşura la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi vor beneficia de intrare liberă, iar semifinalele vor avea loc la Ateneul Român şi vor putea fi urmărite, de asemenea, gratuit.



Cele trei concerte simfonice ce vor reprezenta finalele secţiunilor violoncel, vioară şi pian vor fi conduse de către dirijorul Jonathan Bloxham, care va urca la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio pentru finala concursului secţiunii violoncel, Alan Buribayev va dirija Orchestra Filarmonicii "George Enescu" pentru finala secţiunii de vioară, iar Christian Reif va conduce Orchestra Filarmonicii "George Enescu" în finala concursului de pian.



Programul evenimentului include, potrivit tradiţiei, şi o serie de recitaluri instrumentale de excepţie susţinute de către reputatul violoncelist David Geringas, celebra pianistă Lylia Zilberstein, marele violonist Shlomo Mintz, pianistul Simon Trpceski şi renumitul violonist Dmitry Sitkovetsky.



Un alt eveniment de prim rang al concursului din acest an va fi recitalul susţinut de violonistul Liviu Prunaru, alături de tânărul violonist Valentin Şerban, şi el câştigător al Concursului Enescu.



Desfăşurat sub înaltul patronaj al preşedintelui României, concursul, un proiect cultural finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii şi organizat de către ARTEXIM, va avea loc până pe 27 septembrie.



Iniţiat în 1958, Concursul Internaţional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume, oferind tinerilor muzicieni o platformă de afirmare la nivel internaţional. De-a lungul anilor, competiţia a consolidat poziţia României pe scena culturală globală, fiind singurul concurs din România afiliat Federaţiei Mondiale a Concursurilor Internaţionale de Muzică Clasică.

