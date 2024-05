Raluca Turcan despre acţiunile de protest din muzee: Sunt şi eu solidară cu dumneavoastră în acest demers

"Nu vreau să ocolesc subiectul salarizării din instituţiile muzeale. Sunt cel puţin la fel de mâhnită ca angajaţii instituţiilor muzeale şi din bibliotecile României cu privire la nivelul de salarizare, dar mai ales la o ultimă inechitate care s-a adăugat în legea de salarizare, şi mă refer la inechitatea creată între instituţiile din domeniul educaţiei şi instituţiile din domeniul cultural, cu oameni care au aceiaşi pregătire şi aceiaşi calificare. Aveţi în mine un partener şi mi-aş dori sincer, aşa cum a exprimat şi premierul României, că săptămâna asta va ieşi actul normativ pe care-l aşteptaţi, mi-aş dori sincer să iasă într-o formă care să vă mulţumească. Noi ne-am făcut datoria ca minister al Culturii, domnul consilier prezidenţial Sergiu Nistor cunoaşte lucrul acesta, pentru că este un om cu care profesional mă sfătuiesc şi colaborez foarte strâns, am făcut şi proiect de lege şi amendamente la alte acte normative şi mi-am dori să iasă varianta echitabilă pentru angajaţii acestor instituţii. Am o strângere de inimă, nu vă ascund, dar speranţa moare ultima, şi până la urmă sunt şi eu solidară cu dumneavoastră în acest demers", a declarat Raluca Turcan, la vernisajul expoziţiei "DAR. Donaţii, achiziţii, recuperări, descoperiri arheologice" de la Muzeul Naţional de Istorie a României.



Ea a precizat că apreciază intenţia instituţiilor muzeale de a deschide porţile pentru cei mai mici vizitatori, de 1 iunie.



"Apreciez faptul că atât Muzeul Naţional de Istorie a României, cât şi alte instituţii muzeale care au protestat de Noaptea Muzeelor îşi recalibrează activitatea pentru public cu ocazia zilei de 1 iunie, astfel încât să aducem copii alături de instituţii culturale şi vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi implicaţi în aceste activităţi în afara programului, pentru a ţine publicul aproape de actul cultural", a mai spus ministrul Culturii.



Sindicatele din domeniul protecţiei patrimoniului cultural au protestat sâmbătă, în faţa Guvernului, acuzând subfinanţarea în domeniu. Desfăşurat sub genericul "Noapte în Muzeele din România", protestul a reunit, potrivit prim-vicepreşedintelui Federaţiei "CulturMedia", Decebal Vleja, circa 600 de persoane