Reprezentațiile lunii ianuarie 2022 la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu organizează în prima lună a anului 2022 o microstagiune a Secției Germane, cu un spectacol premieră, și o serie de reprezentații ale Secției Române, oferind astfel publicului, încă din prima lună a anului, un program variat și bogat.

„Suntem înaintea Sărbătorilor de Crăciun și a trecerii în noul an, sărbători care sunt sub semnul iubirii, al echilibrului, al dorinței de mai bine și de frumos, sărbători cu prilejul cărora ne adunăm în cadrul familiei, în jurul oamenilor dragi, al tuturor celor care ne sprijină și pe care îi sprijinim – cei care contează. Teatrul Național Radu Stanca, Festivalul Internațional de Teatru, toate structurile asociate, vin cu cadouri către dumneavoastră în așa fel încât să vă puteți bucura de tihna întâlnirilor dvs., să puteți să folosiți Scena Digitală, să puteți să dăruiți un spectacol cadou sau un abonament. Venim fizic în fața dumneavoastră în luna ianuarie 2022, cu 11 spectacole, venim cu o prezentare foarte importantă a teatrului german din Sibiu – primul teatru de pe actualul teritoriu al României – care are o nouă premieră. Vom avea diplomați importanți, oameni de afaceri din zona germanică, vom avea artiști care vin din Germania, din Austria, pentru toate proiectele pe care le avem. Ne bucurăm că putem să vă oferim și proiectele gratuite la care noi lucrăm, pornind de la Tradiții TO GO, la Daruri teatrale, la Spectacolele-lectură pe care le puteți vedea online pe parcursul întregii luni. Este o mare bucurie să putem dărui emoție, frumusețe și miracol. Din toată inima vă urăm să fiți sănătoși, să fiți plini de bucuria vieții, încărcați de tot ceea ce este frumusețe, emoție și bucurie. La mulți ani!”, a declarat Constantin Chiriac, directorul general a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Prima reprezentație programată în anul 2022 este spectacolul „Moroi”, regia Alexandru Dabija (6 ianuarie), urmat de „Steaua fără nume”, regia Florin Coşuleţ (7 ianuarie), și de „De cealaltă parte a lumii”, în regia Alexandrei Badea (8 ianuarie).

Evenimentul denumit „Întâlnirea culturală a artiștilor, diplomaților și oamenilor de afaceri din spațiul lingvistic german – Microstagiunea Secției Germane” debutează în 20 ianuarie 2022, cu premiera spectacolului „Domnul Iederman”, în regia lui David Paska și continuă cu „QUARTETT”, în regia lui Hunor Horváth (în 21 ianuarie), „Bookpink”, creație colectivă (22 ianuarie), și „you·topia”, regia Florian von Hoermann și Edith Buttingsrud (23 ianuarie).

La finalul lunii, începând cu 28 ianuarie, sunt programate spectacolele „MAL/PRAXIS”, de Bogdan Georgescu, „Tom și Jerry 4.0”, regia Florin Piersic jr., și „Mici crime conjugale”, un spectacol de Mariana Cămărășan și Amalia Iorgoiu.

PROGRAMUL LUNII IANUARIE ȘI INFORMAȚII DESPRE SPECTACOLE

SECȚIA ROMÂNĂ:

6 ianuarie 2022, ora 19:00

„Moroi”

TEXTE: de Cătălin Ștefănescu (O noapte, O înmormântare, Un interviu, Un cioban, Un cap) și Ada Milea (Un bloc)

REGIA: Alexandru Dabija

ASISTENT REGIE: Bogdan Sărătean

SCENOGRAFIE: Dragoș Buhagiar

ASISTENT SCENOGRAFIE: Irina Chirilă

CÂNTECE: Ada Milea

ÎN DISTRIBUȚIE: Veronica Arizancu, Mihai Coman, Alexandru Malaicu, Adrian Matioc, Codruța Vasiu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Horia Fedorca, Eduard Pătrașcu, Cristina Ragos, Vlad Robaș, Cristian Stanca, Dana Taloș, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Marius Turdeanu, Ștefan Tunsoiu, Cristina Stoleriu, Liviu Vlad.

Undeva, într-un sat uitat de lume, un bărbat asistă la propria sa înmormântare. La scurt timp după, o apariție stranie înfricoșează mai multe bătrâne care sunt incapabile să redea în fața reporterilor spaima cumplită prin care au trecut. Lucrurile ciudate nu se opresc aici: un cuplu primește vizita unui cap, anumiți oameni încep să se comporte ca niște animale, iar un bloc este zguduit frecvent de o forță inexplicabilă care parcă îi proiectează pe locatari într-un univers paralel. Nu, spectacolul „Moroi” nu este o experiență terifiantă, așa cum v-ați aștepta, ci, dimpotrivă, o incursiune teatral-muzicală comică și parodică în eresurile românești, surprinzând în mai multe tablouri modul în care oamenii se raportează la experiențele supranaturale, la divinitate și la forțele întunericului, la viață și la moarte.

7 ianuarie 2022, ora 19:00

„Steaua fără nume”

de Mihail Sebastian

Regia: Florin Coşuleţ

Asistent regie: Sanda Anastasof

Decor: Alin Gavrilă

Costume: Corina Boboc–Giorgescu

Video: Daniel Munteanu

Cu: Vlad Robaș, Cendana Trifan, Adrian Neacşu, Serenela Mureşan, Florin Coşuleţ, Mihai Coman, Patricia Buraga, Viorel Rață, Sanda Anastasof

„Steaua fără nume. Poveste imaginată și pusă pe hârtie de Mihail Sebastian înainte de apusul destinului său nedrept, dar și la apusul unei extraordinare perioade a literaturii și culturii noastre, cea interbelică!

Piesa este scrisă într-o cheie predominant comică, dar atinge sublim, teme majore ale umanității. Rețeta poveștii e simplă, dar profund umană! O stea! O iubire! O gară!

8 ianuarie 2022, ora 19:00

„De cealaltă parte a lumii”

Text și regie - Alexandra Badea

Scenografie - Cosmin Florea

Muzica originală - Claudiu Urse

Distribuție: Oana Brânzan/ Gabriela Pîrlițeanu, Ioana Cosma, Ali Deac, Horia Fedorca, Alexandru Malaicu, Fabiola Petri, Cristina Ragos, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Ștefan Tunsoiu, Iustinian Turcu, Marius Turdeanu

„De cealaltă parte a lumii” este un road-trip teatral, un spectacol inițiatic la sfârșitul căruia personajele își recapătă puterea de a acționa si de a schimba ceva în ele si în exterior. După ce și-a pierdut prietenul în incendiul de la Colectiv, Iris se lasă antrenată la Viena de întâlnirea cu o fată enigmatică pe nume Zoé într-o călătorie cu rulota prin Europa. Aceasta experiență îi va permite să întâlnească oameni speciali care construiesc noi utopii acolo unde statul renunță să îi mai protejeze pe cei vulnerabili.

27 ianuarie 2022, ora 19:00

„ANTISOCIAL”

Un spectacol de Bogdan Georgescu

Cu: Cristina Blaga-Tomuș, Iustinian Turcu, Horia Fedorca, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma, Andrei Gîlcescu, Gabriela Pîrlițeanu.

Text dezvoltat prin tehnici de Artă Activă împreună cu actorii spectacolului.

Liceu de provincie, anul 2015, România. Elevii creează un grup secret pe un site de socializare. Profesorii află, se infiltrează și demască. Cu ajutorul unor elevi.

28 ianuarie 2022, ora 19:00

„MAL/PRAXIS”

un spectacol de Bogdan Georgescu

Cu: Codruța Vasiu, Cristina Ragos, Arina Ioana Trif, Cristina Blaga-Tomuș, Gabriela Pîrlițeanu, Ioana Cosma, Ștefan Tunsoiu

GRAFICĂ: Dan Perjovschi



Sauvage – salon-coafor-masaj dintr-un oraș de provincie, România 2017. Șapte perspective, șapte scene, șapte performeri. Fiecare performer preia toate cele șapte roluri/perspective. Discuțiile alunecă de la cum arată chiloții care nu lasă urmă prin rochie, la ce înseamnă o relație deschisă sau mărimea ideală pentru penis, în timp ce, în altă parte, are loc un eveniment care le va modifica viața pentru totdeauna. O comunitate aflată sub presiunea fricii, cauzată de raporturi de putere, corupție și presupuse forțe supranaturale, devine incapabilă de acțiune. Malpraxis-ul este colectiv și consecințele sunt, evident, catastrofale.

29 ianuarie 2022, ora 19:00

„Tom și Jerry 4.0”

REGIA: Florin Piersic jr.

Adaptare după „Jerry and Tom”, de Rick Cleveland

TRADUCEREA: Florin Piersic Jr.

Cu: Marius Turdeanu, Ali Deac, Pali Vecsei

Nu, „Tom și Jerry” nu este un desen animat! Este mai degrabă un film de acțiune pentru oameni mari. Este un text îndrăzneț și un spectacol pe măsură despre crimă și „compasiunea care e cel mai mare dușman”, destinat amatorilor de senzații tari și, mai ales, de umor negru. „Tom și Jerry” e ca un blockbuster american cu de toate à la Tarantino. Personaje badass. Situații limită. Adrenalină.

30 ianuarie 2022, ora 17:00

„Mici crime conjugale”

de Eric-Emmanuel Schmitt

Un spectacol de Mariana Cămărășan și Amalia Iorgoiu



Cu: Diana Fufezan și Adrian Matioc

Poate supraviețui iubirea? Nu numai după diminuarea impactului inițial al primei întâlnirii, dar chiar și după confruntarea cu timpul, cu iluziile și deziluziile, cu amăgirea și dezamăgirea?

După ce Gilles își pierde memoria în urma unui accident casnic, soția sa, Lisa, îl ajută să redescopere casa, să-și redescopere existența, dar și viața conjugală, pentru ca, eventual, ambii să și-o reconsidere. Problemele de comunicare și diferențele majore de percepție a vieții și a relației lor de cuplu, ce trebuiau lămurite și împărtășite, capătă astfel o nouă anvergură. Tăcerile trebuie să fie înlăturate, iar frustrările scoase la suprafață. Rămâne de văzut ce va rămâne dintr-o căsnicie atunci când toate cărțile vor fi date pe față...

SECȚIA GERMANĂ

Întâlnirea culturală a artiștilor, diplomaților și oamenilor de afaceri din spațiul lingvistic german – Microstagiune Secția Germană

PREMIERĂ

20 ianuarie 2022, ora 19:30

„Domnul Iedeman”

Regia: David Paska

Dramaturgie: Thomas Perle

Scenografie: Julius Leon Seiler

Costume: Maria Lena Poindl

Muzica: Magor Bocsardi

Distributia: Benedikt Haefner, Fabiola Petri, Emoke Boldizsar, Yannick Becker, Daniel Bucher, Theodora Sandu, Ali Deac

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română.

21 ianuarie 2022, ora 19:00

„QUARTETT”

De Heiner Müller

Regia: Hunor Horváth



Cu: Emőke Boldizsár, Daniel Plier, Benedikt Häfner / Valentin Späth, Olga Török si Yannick Becker / Paula Breuer



Asistent regie: Paula Breuer

Scenografia: Elöd Golicza

Costumele: Andreea Săndulescu

Video: Andrei Rancz

Muzica: Bence Konya-Ütö și Magor Bocsárdi

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română.



Într-un joc al travestiurilor ingenios orchestrat de Hunor Horváth, fiecare actor devine pe rând atât Marchiza de Merteuil, cât și Vicontele de Valmont, două personaje cu un caracter îndoielnic, care se bucură să distrugă, cu aroganță, totul în jurul lor, uzitând de un set de concepte morale interpretate chiar de ei. Nu au îndurare nici măcar față de propria persoană, oglindindu-și degradarea fizică unul în celălalt. Sexualitatea a devenit pentru ei un joc de putere în care domină pofta de distrugere.

22 ianuarie 2022, ora 19:00

„Bookpink”

de Caren Jeß

Creație colectivă



Video design: Dan Basu

Scenografie: Előd Golicza

Costume: Viorica Bara

Manager proiect: Hunor Horvath

Dramaturgie Fabiola Eidloth



Cu: Ali Deac; Johanna Adam, Daniel Bucher, Daniel Plier, Emöke Boldiszar, Fabiola Petr, Yannick Becker

O rândunică, o pitulice și o ciocârlie vin cu smerenie să ceară un sfat din partea Coconului rațiunii. O pasăre își abandonează într-o pădure oul din care va ieși un „păunjegos” aflat în căutarea unui sens. În același timp, un curcan inaugurează un nou cult, cu ajutorul a două găini.

La acestea se mai adaugă alte fragmente de viață, la fel de tragicomice, tandre și cinice, într-un „compendiu dramatic” poetic și vibrant despre frumusețea și fragilitatea universului nostru social.

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română.

23 ianuarie 2022, ora 17:00

„you·topia”

Regia: Florian von Hoermann și Edith Buttingsrud



Asistent regie: Marcus Hinterberger

Scenografie: Előd Golicza

Costume: Zsófia Gábor

Muzică: Marin Grigore, Vlad Robaș

Video mapping: Dan Basu

Traducere: Elise Wilk

Cu: Johanna Adam, Emőke Boldizsár, Yannick Becker, Daniel Plier, Daniel Bucher, Fabiola Petri, Lukas Redemann, Benedikt Hafner, Ana Tiepac, Ștefan Tunsoiu, Eva Frățilă, Patrick Imbrescu

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română.