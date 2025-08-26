Retrospectiva Anonimul va avea loc anul acesta la București, Timișoara și Tulcea

Programul ANONIMUL 2025 a cuprins două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, una de lungmetraje internaționale, dar și proiecții în afara competiției cu lungmetraje românești și internaționale, multe dintre ele prezentate în premieră națională.

Publicul din București va putea viziona la Cinema Elvire Popesco cel mai nou film semnat de Jean-Pierre și Luc Dardenne, „Jeunes Mères” – distins la Cannes cu Premiul pentru cel mai bun scenariu – care a deschis anul acesta programul de proiecții de la Sfântu Gheorghe. Premiera bucureșteană a filmului va avea loc sâmbătă, 30 august, de la ora 20:30.

„Cel mai convingător film de până acum al duo-ului regizoral” (Variety), ne face cunoștință cu Jessica, Perla, Julie, Ariane și Naïma, cinci adolescente care speră la un viitor mai bun – pentru ele și pentru copiii lor. „Blândețea, compasiunea și dragostea sunt notele principale ale acestui nou film discret și remarcabil al fraților Dardenne” – dublu premiați cu Palme d’Or. „E atâta simplitate și claritate aici, o distribuire sinceră a demnității și înțelegerii tuturor celor de pe ecran: fiecare scenă și fiecare portret de personaj se înșiruie neforțat și neîmpodobit.” scrie The Guardian.

Tot la Cinema Elvire Popesco spectatorii bucureșteni vor putea vedea filme din competiția de lungmetraj: „Holy Electricity” – „o comedie neagră emoționantă” (ICS), distinsă la Locarno cu Leopardul de aur al Competiției Cineasti del Presente, în care doi tineri găsesc o valiză plină de cruci ruginite într-un depozit de fier vechi, pe care decid să le transforme în crucifixe-neon și să le vândă din ușă în ușă locuitorilor naivi din Tbilisi; „Loveable” – „este radiografia plină de suflet și emoție a unei relații care e în pragul destrămării. În ciuda subiectului, e un film cald ca o îmbrățișare pe care nu ai cum să nu ajungi să-l iubești” scria tot ICS – International Cinephile Society; „Under the Volcano” – unde o familie din Ucraina își petrece ultima zi de vacanță în Tenerife, iar peste noapte, turiștii devin refugiați și câștigătorul Trofeului Anonimul 2025 - „One Of Those Days When Hemme Dies” – „un prim film puternic din punct de vedere estetic, care transformă simplitatea într-un câmp de luptă” (Cineuropa). Eyüp părăsește Izmirul pentru a lucra într-un câmp de roșii. Nemulțumirea adunată în urma mai multor salarii neplătite îl face pe acesta să-și confrunte șeful, Hemme, pe care decide în cele din urmă să-l omoare. Fără voia sa ajunge însă să-și potolească furia.

Scurtmetrajele românești premiate anul acesta – „Sunny”, regizat de Andreea Parfenov, desemnat cel mai bun scurtmetraj românesc și „Flori, fete și băieți” de Simona Borcea, recompensat cu Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, dar și „Cura Sana” (Spania), semnat de Lucía G. Romero, ales de publicul de la Sfântu Gheorghe Cel mai bun scurtmetraj din competiția internațională, vor putea fi văzute, de asemenea, la Cinema Elvire Popesco.

La Timișoara spectatorii de la Cinema Studio vor putea vedea filmele din cadrul Retrospectivei pe terasa cinematografului, în aer liber, mai aproape de atmosfera Festivalului din Deltă. Aici vor fi proiectate filmele din competițiile de scurtmetraj și din secțiunea #BackToShorts între 29-31 august.

Spectatorii din Tulcea vor putea vedea, tot în aer liber, filmele din competiția de scurtmetraj românesc ca parte din programul Festivalului Ivan Patzaichin, pe 29 și 30 august.

Biletele pentru proiecțiile din cadrul Retrospectivei Anonimul XXII la București și Timișoara pot fi deja cumpărate de pe Eventbook.ro.

Programul integral va putea fi consultat în scurt timp pe www.festival-anonimul.ro

Retrospectiva Anonimul XXII este un proiect sprijinit de Centrul Național al Cinematografiei și organizat de Fundația Anonimul în colaborare cu FAMart.

Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL a avut loc în perioada 11-17 august 2025, la Sfântu Gheorghe, și a cuprins numeroase evenimente conexe – dialoguri între cineaști și public, concerte, ateliere de reciclare discuții pe marginea subiectelor filmelor prezentate și un atelier de cinema pentru adolescenți. Curatorul de film Ludmila Cvikova a realizat selecția pentru competiția de lungmetraje, iar criticul de film Ionuț Mareș, pe cea pentru secțiunile de scurtmetraje.

