„Retrospectiva anului editorial românesc 2024”, prezentată de ICR traducătorilor de limba română

Luminița Corneanu, scriitoare și publicistă, va contura o perspectivă asupra literaturii pentru copii și tineret, scriitoarea și jurnalista Ana Maria Sandu va face o incursiune în proza scurtă, scriitoarea și profesoara Oana Șerban va aduce în prim-plan aparițiile remarcabile din domeniul non-ficțiunii, poetul și jurnalistul Răzvan Țupa va semnala volumele de poezie semnificative ale anului 2024, iar scriitorul și profesorul Radu Vancu va pune în lumină aparițiile relevante din sfera prozei. Criticul literar și profesorul Angelo Mitchievici, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România, și traducătorul Peter Sragher, președintele Filialei București de Traduceri Literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România, vor comenta actualitatea literară în ansamblu.

Manifestarea, organizată în ziua care precede Ziua Națională a Lecturii, va avea loc vineri, 14 februarie, începând cu ora 11.00, ora României, în format online, pe platforma ZOOM. Moderator va fi scriitorul și jurnalistul Florin Iaru.

Programul, cu o durată de aproximativ trei ore, se va desfășura într-o succesiune de prezentări, urmate de o discuție la care sunt invitați să intervină toți participanții la dezbatere.

Aflată la cea de-a treia ediție, Retrospectiva anului editorial românesc este un program anual demarat în 2023 cu scopul de a le oferi traducătorilor prilejul să își consolideze informațiile despre aparițiile editoriale românești recente și să ia contact nemijlocit cu profesioniști din sfera cărții. Centrul Naţional al Cărţii și-a propus să creeze și să consolideze un cadru în care traducătorii din literatura română din întreaga lume să se cunoască şi să discute despre cum se poate dezvolta impactul literaturii române în străinătate.

Traducătorii de limba română care doresc să participe la întâlnire sunt rugați să completeze FORMULARUL DE ÎNSCRIERE https://docs.google.com/forms/d/1kbWJbHV5a0DL7gwX7ir4iXTAHXxxUnwV7JGP4iIvJH0/edit până miercuri, 12 februarie 2025, ora 23:59 (ora României). În urma înscrierii, participanții vor primi link-ul de conectare la sesiunea online.

Persoana de contact pentru înscrierea participanților: Simona Vilău, expert Centrul Național al Cărții

Luminița Corneanu este autoare de literatură pentru copii și critic literar, membră a Asociației Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România – „De Basm”. Luminița este doctor în filologie, cu o teză despre poetul Leonid Dimov. Publică cronici, recenzii de carte, articole de opinie și interviuri în presa culturală din anul 2003.

Angelo Mitchievici, critic literar și profesor la Facultatea de Litere de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, este vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al RAAS (Romanian Association for American Studies), UCIN și FIPRESCI și redactor la Romania literară. Printre volumele publicate se numără Mateiu I. Caragiale. Fizionomii decadente (2007, premiul pentru debut al revistei Observator Cultural), Cinema (povestiri, Polirom, 2009, premiul „Cartea anului 2009” al USR), Decadență și decadentism în contextul modernității românești si europene (2011), Umbrele paradisului. Scriitori români și francezi in Uniunea Sovietică (2011), Simbolism și decadentism în Arta 1900 (2011), Filmele care ne-au schimbat viața (2013). În colaborare: O lume dispărută. Patru istorii personale urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici (Polirom, 2004), Explorări în comunismul românesc (Polirom, vol. I, 2004; vol. II, 2005, premiul revistei Cuvîntul pe anul 2005; vol. III, 2008) și Teodoreanu reloaded (2011).

Ana Maria Sandu este scriitoare și jurnalistă, redactor la revista Dilema. A debutat în 2003 cu volumul Din amintirile unui Chelbasan (Editura Paralela 45) și a publicat, de-a lungul anilor, proză, proză scurtă și romane pentru copii – Fata din casa vagon, Aleargă, Pereți subțiri, Mama îmi spune că am o viață frumoasă, Hortensia Papadat-Bengescu. Străina, Salvatorii (Editura Polirom). A coordonat volumul Cu ochii în 3,14, o antologie Dilema veche (2016, Editura Humanitas). Coordonează ateliere de scris și de citit pentru copii și adulți.

Peter Sragher, scriitor și traducător, este președintele Filialei București – Traduceri literare a Uniunii Scriitorilor din România. A publicat mai multe volume de poezie (printre care Să facem un copil, Ascultă liniștea vorbind, Dimineața sărută genunchiul Athenei sau poemele dunării/danube poems), a făcut numeroase traduceri din poeți austrieci, a editat volume bilingve de poezie ale unor scriitori străini, precum și un volum de teoria traducerii, s-a implicat în organizarea și promovarea mai multor festivaluri de poezie.

Oana Șerban este lector universitar, deține un titlu de doctor în Filosofie în cadrul Universității din București, cu o teză aflată la intersecția dintre estetică și istoria filosofiei –The Structure of Artistic Revolutions in Modernity. A Political Theory of Aesthetic Validity. Este director executiv al C.C.I.I.F. – Centrul de cercetare a istoriei şi circulaţiei ideilor filosofice. A primit distincția de Profesor Bologna de două ori, în 2018 și în 2021. Este autoare a volumelor After Thomas Kuhn, The Structure of Aesthetic Revolutions (Berlin, Boston: De Gruyter, 2022), Cultural Capital and Creative Communication (Anti-)Modern and (Non-)Eurocentric Perspectives (London, New York: Routledge, 2023), Capitalismul artistic (2016) și co-editor al unor volume de estetică, filosofia culturii, istoria modernității europene. A tradus în limba română lucrările unor autori precum Gilles Lipovetsky, Michel Foucault, Sylvain Tesson.

Răzvan Ţupa este poet și jurnalist. Volumul „poetic relațional- poeme alese 1995-2024” (Editura Cartier, 2024) este cea mai recentă și prima antologie cu poezie pe care o semnează, incluzând și poeme inedite din perioada 1995-2024. Primul său volum publicat în 2001, „fetiş”, a fost distins cu Premiul naţional pentru poezie „Mihai Eminescu“– secțiunea debut (Botoșani, 2002). Printre volumele sale, se numără „fetiş – o carte românească a plăcerii” (Editura Vinea, 2003), „corpuri româneşti” (Cartea Românească, 2005), „poetic. cerul din delft şi alte corpuri româneşti” (Casa de Editură Max Blecher, 2011). A fost rezident Ledig House (New York, SUA) în octombrie 2013. A lansat împreună cu Ioana Miron volumele „Poetic. Relația grafică” (Casa de pariuri literare, 2002) și „poetic. interfața sonoră” (Editura Cartier, 2002). A fost unul dintre fondatorii și redactorul șef (2005-2007) al revistei Versus-Versum, precum și redactor şef al revistei Cuvântul (2006-2008). Scrie pe poetic.ro şi este membru Pen Club Romania. Realizează selecțiile @citEștioficial pentru agenția de știri Aleph News.

Radu Vancu este scriitor și profesor la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, redactor-șef al revistei Transilvania și redactor al revistei Poesis Internațional. Între 2019 și 2023 a fost președintele PEN România. A coordonat secțiunea română a site-ului Poetry International. Începând cu anul 2002, a publicat nouă volume de poezie, pentru care a primit mai multe premii. Poezia lui a fost tradusă în aproximativ 20 de limbi, atât în antologii și reviste, cât și în cărți individuale. A publicat și un roman, Transparența (2018), trei volume de jurnal (2017, 2021, 2024), două cărți pentru copii și o culegere de texte civice. Publicațiile lui academice includ două cărți-eseu despre Mihai Eminescu și Mircea Ivănescu și un volum privind relația modernității poetice cu umanul. A realizat câteva antologii de poezie, fie singur, fie în colaborare cu Mircea Ivănescu, Claudiu Komartin sau Marius Chivu. Din 2013 este președintele Festivalului Internațional de Poezie din Sibiu „Poets in Transylvania”.