A patra zi la FITS, 23 iunie, aduce „Origini” al Scapino Ballet Rotterdam, „Violoncelul” de Jo Strømgren Kompani, „Nijinski. Agonie și extaz” și „Gardienii deșertului” pe pietonala Nicolae Bălcescu

23 iunie, a patra zi a festivalului, aduce în fața publicului ORIGINI – „Întâlnirile JTI” cu Scapino Ballet Rotterdam, „Violoncelul” de Jo Strømgren Kompani, unde identitatea nordică este explorată printr-un caleidoscop de sentimente și amintiri, „Nijinski. Agonie și extaz” care explorează geniul și zbuciumul interior al legendarului Vaslav Nijinski, iarf „Gardienii deșertului” îmbină momente de mobilitate și staționare, pe picioroange pneumatice și clasice, într-o atmosferă magică pe pietonala Nicolae Bălcescu.

Tot luni începe şi Bursa de Spectacole de la Sibiu, structură asociată FITS

A patra zi de festival înseamnă aproximativ 20 țări, care prezintă zeci spectacole captivante, 10 spectacole outdoor gratuite, 6 spectacole difuzate online.

Cel mai ieftin bilet din a treia zi costă numai 30 lei.

Recomandările zilei de 23 iunie:



FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Nijinski. Agonie și extaz, Teatrul Odeon, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 17:00 (Detalii)

Fado – Dor și lumină, Fado ao Centro feat. Liliana Luz, Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Treime”, 18:00 (Detalii)

Electra, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, 16:00 & 19:00 (Detalii)

Violoncelul, Jo Strømgren Kompani, Sala Studio TNRS, 19:00 (Detalii)

ORIGINI – „Întâlnirile JTI”, Scapino Ballet Rotterdam, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Faust, 20:00 (Detalii)

Giganți pe stradă, Teatrul pe Roți, Pietonala Nicolae Bălcescu, 20:30 (Detalii)

Suspans la cote înalte, CHO KAIRIN (China, Japonia), Piața Mică, 21:30 (Detalii)

ȘI!? Un spectacol de: Charlotte Mclean, Teatrul GONG - Sala etaj, 22:00 (Detalii)



Girls Unwanted, University of Arts Târgu Mureș, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 23:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități.



