Baletul sibian invită publicul în Piața Mare la spectacolul cu acces gratuit „Othello”, care închide stagiunea

Coregrafia este realizată de neozeelandeza Aleisha Gardner și are la bază un libret de Pavlos Rizos și Will Tamplin, pe muzica originală compusă de Franco Faccio și Pavlos Rizos, iar conceptul scenografic al spectacolului poartă semnătura scenografului Alin Gavrilă. În rolurile solistice, alături de ansamblul TBS, publicul îi va revedea pe balerinii, Angelo Morgillo (Italia) – Othello și Alba Fernandez (Spania) – Desdemona.

Pe scenă, alături de balerinii Teatrului de Balet, vor urca dansatorii Anasamblului Profesionist „Cindrelul-Junii” Sibiului și Ceata Junilor.

Accesul publicului este gratuit. Intrarea publicului în zona de scaune se va face începând cu ora 20:30. Locurile se ocupă în ordinea sosirii la spectacol.

„Othello” de William Shakespeare este o tragedie profundă care explorează complexitatea iubirii, încrederii și trădării, pe fundalul evocator al Veneției și Ciprului. Povestea îl urmărește pe Othello, un general maur, a cărui dragoste profundă pentru Desdemona este subminată în mod tragic de complotul înșelător al lui Iago, a cărui viclenie stârnește distrugere. Această explorare emoționantă a vulnerabilității umane, a rasei și a loialității rezonează cu adevărul emoțional al unei iubiri atemporale.

„Spectacolul de închidere a stagiunii reprezintă încununarea activității desfășurate de Teatrul de Balet Sibiu începând din toamna anului trecut și până în prezent. Ne bucurăm că, și în acest an, ne reîntâlnim cu publicul nostru în Piața Mare, un spațiu emblematic al orașului, unde vom prezenta spectacolul Othello, una dintre cele mai recente și apreciate producții de balet neoclasic ale noastre.

Le mulțumesc tuturor spectatorilor care ne-au fost alături de-a lungul întregii stagiuni. Prezența, încrederea și aprecierea lor reprezintă cea mai importantă sursă de energie și motivație pentru a continua să dezvoltăm proiectele noastre și să aducem baletul mai aproape de comunitate. Le mulțumesc deopotrivă colaboratorilor noștri, întregii echipe artistice și administrative pentru energia, implicarea și susținerea continuă a producțiilor noastre.” Ovidiu Dragoman, manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu – Teatrul de Balet Sibiu.

Cum a arătat stagiunea 2025-2026 la Teatrul de Balet Sibiu

Stagiunea 2025–2026 a adus un program divers și o prezență remarcabilă a teatrului atât pe scenele din țară, cât și în cadrul unor evenimente internaționale de prestigiu. În această stagiune, Teatrul de Balet Sibiu a prezentat trei premiere – Othello, în coregrafia Aleishei Gardner, Valparaiso Vals, în coregrafia lui Gigi Căciuleanu, și FREEDa, în coregrafia Kjarei Wurst, alături de 11 spectacole din repertoriu și patru reprezentații la matineu dedicate elevilor. Turneele au inclus 24 de spectacole susținute în țară și în străinătate, contribuind la promovarea creațiilor Teatrului de Balet Sibiu în fața unor noi categorii de public. Totodată, compania a participat la Festivalul Chorea Bratislava, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri europene dedicate dansului contemporan, și a fost prezentă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu cu două premiere, Valparaiso Vals și FREEDa, reconfirmând astfel statutul Teatrului de Balet Sibiu ca unul dintre cei mai activi și apreciați promotori ai dansului din România.

Angelo Morgillo în rolul Othello și Alba Fernandez, în rolul Desdemona

Caseta artistică a spectacolului Othello

Coregrafia: Aleisha Gardner

Muzica: Franco Faccio și Pavlos Rizos

Libret: Pavlos Rizos și Will Tamplin

Asistent de producție: Will Tamplin

Scenografia: Alin Gavrilă

Asistent coregrafie: Răzvan Iacob

Soliști : Angelo Morgillo (Othello) și Alba Fernandez (Desdemona)

Cu participarea Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Ceata Junilor

Durată: 1 oră 30 minute

Acest spectacol conține scene cu impact emoțional