Călător sub clar de lună regizat de Botond Nagy, la Teatrului Maghiar de Stat de Cluj!

Sâmbătă, 8 ianuarie, ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, va avea loc premiera spectacolului Călător sub clar de lună, după Szerb Antal, în regia lui Botond Nagy. Repetițiile au avut loc în anul 2021, dar din cauza virusului Covid – 19 și a închiderii teatrelor, spectacolul nu a putut fi prezentat publicului.

În cadrul conferinței de presă organizată cu ocazia premierei, regizorul Botond Nagy a vorbit despre relația sa cu textul: „Călător sub clar de lună este un text care m-a deschis, m-a făcut mai vulnerabil, m-a emoționat și față de care am încercat să păstrez o oarecare distanță. A fost pentru prima dată când nu am vrut să mă văd eu ca regizor pentru că importante sunt textul și prezența lui Szerb Antal. Este o operă care trebuie tratată cu grijă. Nu aș vedea această producție în alt teatru și este foarte important pentru mine cum va ajunge acest text la publicul din Cluj. Sunt foarte curios cum va fi primit.”

Balázs Bodolai, interpretul personajului principal (Mihály) a povestit despre perioada repetițiilor: „Mihály este un om care nu se poate desprinde de trecut, nu poate trăi în prezent. Este ceva care îl ține în trecut, care îl cheamă acolo și astfel nostalgia devine ceva negativ, este asociată cu durerea. Cuvântul nostalgie provine din greacă și este compus din nostros și algos adică trecut și durere, durerea provocată de faptul că trecutul nu mai este. Această dorință pentru ceva care nu mai este are un preț foarte mare. Prețul este că nu poți trăi în prezent atâta timp că nu te-ai desprins de trecut.”

La realizarea spectacolului au contribuit: Irina Moscu (scenografia), András Rancz (LED & Video design), Ágnes Kali (dramaturgia), Csaba Boros (muzica). Light design-ul este semnat de Cristian Niculescu și Romeo Groza. Directorul de producție al spectacolului este Tibor Tenkei, iar din echipa de LED-sculpture fac parte Botond Bardócz, Péter Buksa, Mihály Fábián, Romeo Groza, Levente Kerekes, Dávid Kiss și Sándor Maier.

Personajul principal, Mihály, este interpretat de Balázs Bodolai, distribuţia fiind întregită de actorii: Anikó Pethő, Lóránd Váta, Zsuzsa Tőtszegi, Ervin Szűcs, Gábor Viola, Áron Dimény, Csilla Albert, Tamás Kiss și Miklós Bács.