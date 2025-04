Caravana Shakespeare – peste tot ajunge în Gorj, Hunedoara, Timiș, Arad și Bihor

Primele opriri ale Caravanei sunt în județele Gorj, Hunedoara, Timiș, Arad și Bihor, conform programului următor: Târgu Jiu (26 aprilie), Schela (27 aprilie), Deva (28 aprilie), Pui (29 aprilie), Timișoara (30 aprilie), Balinț (1 mai), Arad (2 mai), Zădăreni (3 mai), Oradea (4 mai) și Copăcel (5 mai), iar traseul va continua până pe 14 septembrie.

Caravana Shakespeare – peste tot înseamnă 3 auto-utilitare de teatru, o scenă mobilă și actorii: Iuliana Danciu, Sevi Stan, Bianca Holobuț, Sebastian Pop, Petri Ștefănescu, Lucian Vlăsceanu, Matei Victoraș Gabriel, Corina Oprea și Diana Ștefania Petec, care au pornit, din Craiova, spre spre cele mai mari orașe și cele mai mici sate din România și invită publicul să descopere creațiile lui William Shakespeare prin ateliere de teatru, recitalul „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” și spectacolul „Shakespeare redus”, evenimente în aer liber, cu acces gratuit.

„William Shakespeare este dramaturgul universal și o personalitate foarte importantă pentru Marea Britanie. Este esențial să îl sărbătorim și să îl împărtășim. Am acordat Înaltul Patronaj Caravanei Shakespeare – peste tot, un demers menit să apropie teatrul și opera shakespeariană de publicul din România, și vă invit să îi urmărim traseul în lunile care urmează.”, a declarat E.S., Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman.

„Caravana Shakespeare – peste tot este modul prin care aducem energia, bucuria și spiritul Festivalului Shakespeare de la Craiova în toată țara. Programul Caravanei include evenimente create pentru ca spectatorii de oriunde și de toate vârstele să descopere teatrul într-o manieră modernă, actuală și plină de umor.”, a declarat Vlad Drăgulescu, Președinte al Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova (FISC).

O inițiativă culturală și educațională unică a FISC, organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare, Caravana beneficiază de finanțarea Ministerului Culturii și este susținută de NEPI Rockcastle, ca sponsor principal.

Caravana Shakespeare – peste tot încurajează și promovează participarea la spectacole de teatru, inclusiv în zonele în care infrastructura teatrală este limitată sau inexistentă, și contribuie la intensificarea educației teatrale, la nivel național. Caravana valorifică universalitatea operei lui Shakespeare și moștenirea culturală a FISC, recunoscut ca cel mai important festival Shakespeare și unul dintre cele mai mari festivaluri tematice din lume, de peste 30 de ani.

Caravana Shakespeare – peste tot este o continuare a Caravanei Shakespeare care, în 2024, a ajuns în 30 de orașe din România oferind publicului, în premieră, un spectacol în aer liber, inspirat din cele mai cunoscute piese ale renumitului creator.

Caravana Shakespeare – peste tot se desfășoară sub Înaltul Patronaj al E.S., Ambasadorul britanic în România, Giles Matthew Portman.

Finanțator: Ministerul Culturii, Sponsor principal: NEPI Rockcastle, Sponsor: Unicredit Bank, Cafeaua oficială: 5 to go, Partener: UNATC „I. L. Caragiale”, Parteneri media: TVR, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Antena Satelor, Gazeta de Sud, New Age Advertising Agency.

Cu o istorie de peste 170 de ani, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este una dintre cele mai importante instituții de spectacole din România. De la înființare și până în prezent, cel mai mare teatru din regiunea Oltenia, a jucat un rol fundamental în dezvoltarea creației teatrale din România prin producții antologice, recunoscute în plan mondial prin nenumărate premii și distincții, precum și prin găzduirea unor creatori internaționali renumiți. Din 1994, organizează, o dată la doi ani, Festivalul Internațional Shakespeare, manifestare culturală de excepție unde iubitorii de teatru și publicul profesionist descoperă universul shakespearian dezvăluit de cei mai mari artiști ai lumii.

NEPI Rockcastle este a treia cea mai mare companie de real-estate comercial listată la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de aproximativ 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune, având o poziție dominantă în România și Polonia.

Compania își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 788 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie - portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 15 ani, și echipa de peste 650 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. De asemenea, compania a devenit membră a European Council of Shopping Places (ECSP) și a U.S. Green Building Council (USGBC), precum și a Asociației Europene a Imobiliarelor Publice (EPRA), pentru a-și consolida poziția de lider de piață în industria de retail comercial.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹