„Don Carlo”, „Tango. Radio & Juliet”, „La Traviata” și „Giselle”, pe scena Operei Naționale București

Joi, 3 februarie, ora 18:30, vă așteptăm la „Don Carlo”, operă complexă și grandioasă, capodoperă de maturitate a lui Verdi, marcând un adevărat punct culminant al romantismului în opera lirică. Libretul elaborat de către Joseph Méry e Camille du Locle se bazează pe tragedia „Don Carlos” de Schiller, iar unele scene au fost inspirate din drama „Philippe II, Roi d'Espagne” a dramaturgului Eugèn Cormon. Astfel, a fost realizată o primă versiune franceză în urma invitației pe care Verdi o primise la Paris, pentru a oferi publicului o nouă grand opéra. În urma unor operațiuni de esențializare a libretului francez, Antonio Ghislanzoni, marele libretist, a realizat o ediție italiană care a cunoscut mai multe versiuni. Geniul verdian a creat personaje de mare intensitate dramaturgică, iar după un secol și jumătate de la premieră, ne vor încânta în ariile și duetele apreciate constant de-a lungul vremurilor. Mai mult, specificul regizoral și scenografic al actualei puneri în scenă va facilita, armonios și coerent, receptarea mesajului artistic de către un public variat. Spectacolul la care vă invităm are o importanță deosebită și prin faptul că majoritatea personajelor sunt interpretate de prestigioși artiști români ai generației tinere, cu o importantă carieră internațională în ascensiune, o modalitate în plus de a onora Centenarul Operei Naționale București. Rolul titular al nefericitului prinț Don Carlo va fi interpretat de tenorul Teodor Ilincăi, artist afirmat pe multe scene prestigioase, unde a abordat un repertoriu foarte variat. În rolul Elisabetta di Valois o vom asculta pe soprana Cristina Păsăroiu care se bucură de succes pe scene europene importante. La doar o săptămână de la apariția sa în „Samson et Dalila” de Saint-Saëns, spectacol in memoriam Elena Cernei, mezzosoprana Ramona Zaharia va fi admirată în rolul Principessa Eboli a cărui vocalitate complexă și de înalt virtuozism se conjugă cu un profil teatral fascinant, cu numeroase unghiuri expresive. Ramona Zaharia are deja o experiență consistentă în interpretarea rolului pe scene importante, iar soțul său, baritonul Bogdan Baciu, va oferi interpretarea sa Marchizului de Posa, unul dintre cele mai frumoase și spectaculare roluri de bariton verdian. În galeria oapeților pe care publicul îi așteaptă cu admirație, se află și basul Bogdan Taloș, cu o voce amplă, frumos timbrată, foarte adecvată rolului Filippo II, personaj încărcat de foarte multe inflexiuni teatrale în contexte dramaturgice intense, în care interpretarea vocală și teatrală oferă mari satisfacții artiștilor și publicului. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, în celelalte roluri vor evolua artiștii teatrului, precum Marius Boloș (Il Grande Inquisitore), Filip Panait (Il Frate), Cristina Eeremia (Tebaldo), Valentin Racoveanu (Conte di Lerma), Mihaela Stanciu (Una voce dal cielo).

Vineri, 4 februarie, ora 18:30, va avea loc spectacolul coupé de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet”, de Edward Clug. Ambele lucrări reprezintă un poem coregrafic, fiecare în parte fiind structurat ca poezie de stare. Mișcările dansatorilor, atent elaborate, spectaculoase, sunt încărcate de forță, atât în „Tango”, cât și în „Radio and Juliet”. Strategia artistică a teatrului nostru vizează realizarea unei ample palete repertoriale, în care capodoperele clasice sunt alternate cu lucrările moderne.

Sâmbătă, 5 februrarie, ora 18:30, una dintre cele mai impresionante povești de dragoste din istorie va fi din nou prezentă pe scena noastră, grație farmecului muzical și vocal oferit de una dintre cele mai populare opere: „La Traviata” de Verdi. Opera se regăsește în repertoriul teatrului nostru încă a de la înființare. Celebrul roman al lui Dumas - fiul, „Dama cu camelii”, a devenit un excelent libret de operă realizat de Francesco Maria Piave, iar geniul verdian a creat personaje extraordinar de credibile și de fascinante: Violetta Valery, protagonista dramei, va fi interpretată în spectacolul nostru de către soprana Iulia Maria Dan, artistă invitată, cu o carieră internațională mai ales în teatrele europene, fiind stabilită în Germania de mai mulți ani. Alături de soprana invitată, publicul va admira, sub bagheta dirijorului Vlad Conta, pe tenorul Lucian Corchiș, în rolul lui Alfredo și pe baritonul Lucian Petrean, în rolul lui Germont.

Duminică, 6 februarie, ora 18:30, va avea loc spectacolul de balet „Giselle”, de Adam, în regia şi adaptarea coregrafică a lui Mihai Babuşka. Spectacolul ne introduce în povestea de dragoste dintre Giselle şi prinţul Albert, care ascunde fetei identitatea sa adevărată și care trece dincolo de moarte. Primul act al baletului cuprinde aproape întreaga desfăşurare a firului narativ: secvenţele în care cei doi tineri îşi declară iubirea alternează cu momentele de dans şi veselie ale sătenilor întorşi de la cules sau cu scenele conflictuale dintre prinţul Albert şi pădurarul Hans.

