Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți: O antologie de trei texte dramatice despre adevăruri ascunse sub preș

Cartea reunește trei texte dramatice multipremiate al unora dintre cei mai importanți autori actuali pentru publicul tânăr din Germania: „Kill baby” de Ivana Sokola, text laureat în 2021 cu premiul Kleist pentru tineri autori dramatici, „Ora 4 a sosit, omul negru n-a venit” de Thomas Freyer, text premiat în 2006 la Stückemarkt, parte a Berlin Theatertreffen, și „else (someone)” de Carina Sophie Eberle, piesă câștigătoare a Premiului German pentru Teatru Tânăr 2022.

„Un teatru al tinerilor comunică cu publicul său de la egal la egal. De obicei, un spectacol pentru adolescenți se caracterizează prin realismul temei abordate: conflictul cu părinții, violența în școli, educația sexuală, impactul migrației economice asupra copiilor. De multe ori, sunt abordate teme tabu, despre care nu se vorbește în școală sau în familie.”

(Elise Wilk în dialog cu Ciprian Marinescu, Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți, p.7)

„Kill baby” de Ivana Sokola, montat în premieră absolută la Teatrul Național din Mannheim în 2021, vorbește despre problema sarcinii în adolescență, temă profund actuală atât pentru lumea de limbă germană, cât și pentru România, țară care continuă să aibă cel mai mare număr de mame minore din Uniunea Europeană. Subintitulată „O piesă pentru trei actrițe și un bloc de locuințe”, textul problematizează această temă din perspectiva a trei generații de femei ale aceleași familii puse în fața sarcinii lui Kitti, fiica de 17 ani a familiei. Scrisă într-o structură lirică cu vers alb, textul Ivanei Sokola analizează dramatic, fără să condamne, plin de empatie și realism, acest fenomen social cu care se confruntă adolescenții de ieri și de astăzi.

„Privit de jos, ce e sus pare mic

și totuși lucrurile devin vizibile mai repede decât ai vrea”

(Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți, Kill baby, p.44)

„Ora 4 a sosit, omul negru n-a venit” de Thomas Freyer a cărei variantă radiofonică în regia lui Ulrich Lampen a câștigat, în 2006, Prix Europa, abordează problema aparent atât de îndepărtată, dar totuși atât de aproape de noi, a atacului armat în școli. Trei tineri, cu nimic diferiți de oricare alții, plini de ludic și imaginație, în conflict cu o lume care pare că nu le poate oferi calmul și libertatea atât de necesară lor, ajung să se îndrepte către tentanta fantezie a violenței. Împânzit de cuvântul, didascalie obsedantă, „tăcere”, textul lui Thomas Freyer încearcă să sondeze ascunzișurile tăcerii, a liniștii pline de conținut dintre tineri și realitatea adultă surdă care i-a dezamăgit.

„Dacă îmi închid ochii, vă pot auzi. Ordinele voastre de a lua cu asalt clădirea. Fortăreața. Elicoptere care se învârt deasupra noastră. Ordinele voastre. Instrucțiunile. Rugămințile. Tăcere. Deasupra mea e cerul. Aici pământul și dedesubt poate un infern.”

(Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți, Ora 4 a sosit, omul negru n-a venit, p. 91)

„ else (someone)” de Carina Sophie Eberle, ce a avut premiera pe scenele germane în 2023, la Theater Bielefeld, pleacă de la povestea din 1925 „Fräulein Else” de Arthur Schnitzler pentru a analiza intim efectele hărțuirii sexuale. Else, se confruntă, ca în multe dintre cazuri, cu hărțuirea din partea unei figuri masculine mature cunoscute și cu un mediu care forțează psihologic transformarea individului în victimă. Gândit atât ca un monolog de analiză interioară, cât și cu posibilitatea jocurilor de roluri, textul Carinei Sophie Eberle pune sub lumina reflectorului trauma și învinovățirea de sine pentru a deschide drumul către dialog și conștientizarea nevoii dezvinovățirii victimei și protejării acesteia.

„Întotdeauna, dar întotdeauna, ascultă-ți instinctul. E foarte important. Nu-i altceva de făcut în astfel de chestiuni. Nimeni n-are dreptul să judece cum te simți în corpul tău. Tu hotărăști cum iubești.”

(Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți, else (someone), p.138)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Seria DRAMATURGI DE AZI, din care face parte și acest volum, are ca scop traducerea și publicarea unor autori dramatici contemporani, care au marcat scriitura dramaturgică la nivel internațional. Sub sloganul „Teatrul se (și) citește”, seria oferă antologii de texte ale celor mai importanți autori dramatici ai momentului, familiarizând cititorii cu marii creatori ai literaturii dramatice internaționale contemporane.

Traducerile pieselor „else (someone)” de Carina Sophie Eberle, traducător Ciprian Marinescu, și „Kill Baby” de Ivana Sokola, traducător Elise Wilk, au fost finanțate de Ideo Ideis – Festivalul de Teatru Tânăr. Traducerea piesei „Ora 4 a sosit, omul negru n-a venit” de Thomas Freyer, traducători Elise Wilk și Ciprian Marinescu, a fost finanțată de Goethe-Institut.

Antologia „Dramaturgie germană contemporană pentru adolescenți” este disponibilă pentru achiziție online pe site-ul www.teatrul-azi.ro și în rețeaua librăriilor Cărturești