Faimosul actor și regizor american John Malkovich a fost aplaudat minute în șir după spectacolul său din cadrul FITS

În cadrul FITS, Malkovich a urcat pe scenă alături de actrița lituaniană Ingeborga Dapkunaite, în spectacolul În singurătatea câmpurilor de bumbac, de Bernard-Marie Koltès, în regia lui Timofey Kulyabin, primele două reprezentații din totalul de trei programate fiind jucate cu casa închisă și aplaudate minute în șir la scenă deschisă de către publicul spectator.

„Pentru mine actoria în teatru este ca surfingul, ieri la 7, azi la 8, mâine la 4, pentru că pornim pe plăcile noastre de surf, ne întoarcem la soare și așteptăm valul. Valul îl prezintă coliziunea dintre public și material. Dacă materialul e bun și există publicul, se formează un val. Poate valul nu durează mult, poate cazi și te trezești cu o contuzie, dar valul va fi acolo și pe el stă actorul. Nu el este valul. Valul reprezintă ciocnirea dintre material și public. În cinematografie nu există acest val pentru că nu există un flux, nu există imbold. În teatru fiecare secundă care a trecut a rămas în urmă și asta creează dinamica și fluxul. Cinematografia e ceea ce pare a fi. Îți trebuie câteva secunde bune. Și poți face ca persoana din scena respectivă să fie orice și oricine din lume în funcție de context. În teatru e fix în fața ta, e ceea ce vezi. Și aceasta e diferența fundamentală dintre cele două. Unii le fac pe ambele foarte bine, majoritatea nu, pentru că sunt atât de fundamental diferite. Poți să fii muzician și să cânți la pian, nu înseamnă că poți cânta și la saxofon și invers. Sunt două lucruri diferite”, a declarat actorul John Malkovich în cadrul conferinței.

Octavian Saiu in dialog cu John Malkovich si Ingeborga Dapkunaite.

„Teatrul e foarte spontan, instantaneu, ești acolo cu publicul, publicul e cu tine sau nu. E mai de grabă ceva de aici și acum. Prin urmare e o diferență enormă și când am avut premiera acestei piese în Riga, când s-au stins luminile mi-am zis: dacă mă strecor în întuneric pot să plec și să nu mă mai întorc niciodată. Pentru că nu știam cum va fi primită piesa, pentru că fiecare public e nou și-mi zic ce ar fi să plec de aici? Dar e doar o clipă trecătoare, pentru că ai un public în față și trebuie să te conectezi cu ei”, a declarat actrița Ingeborga Dapkunaite.

Hervé Koubi din Franța a prezentat SOL INVICTUS, un extraordinar și fascinant spectacol de dans, un manifest închinat vieții, jurnaliștii de la New York Times aducând un elogiu convingător: Artiștii zboară. Se învârt. Schimbă felul în care înțelegi conceptul de uimitor.

FITS 2024. Ziua 7. SOL INVICTUS.

SOL INVICTUS va fi Luminos, Generos și Universal. Mereu la granița dintre fizicalitatea hip-hopului și o elevație clasică, SOL INVICTUS este declarația mea de dragoste față de dans, față de trecutul, prezentul și viitorul său. Este sărbătoarea legăturilor dintre noi, cele ale vieții prinse în ciclurile anotimpurilor. Să renaști și să redescoperi copilăria. O, da, să dansezi ca un copil! În imensitatea universului aș vrea ca SOL INVICTUS să fie o scânteie la fel de strălucitoare ca o viață plină de bucuria de a dana împreună, a declarat Hervé Koubi despre spectacolul său.

Regizorul Dumitru Acriș de la Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” din Chișinău a pus în scena Unchiul Vanea de Cehov, la Filarmonica de Stat Sibiu. Spectacolul lui Acriș a obținut premiul UNITEM anul acesta pentru cel mai bun spectacol și cea mai bună regie. Unchiul Vanea oferă o critică subtilă a normelor societale și a așteptărilor vremii sale. Personajele, reprezentând diferite clase sociale, reflectă problemele mai ample ale disparității de clasă și provocările cu care se confruntă indivizii în navigarea așteptărilor societății. Este un spectacol puternic care provoacă gânduri, care pătrunde adânc în conștient, răscolește emoții de mult adormite. Observațiile atente ale lui Cehov asupra naturii umane, portretizarea sa realistă a vieții și capacitatea sa de a infuza tragicul cu umor fac din spectacol o lucrare care continuă să capteze.

În ziua în care împlinește 30 de ani, femeia începe să îl audă. Începe și ginecologul ei să îl audă. Încep și prietenii ei să îl audă. E tic-tacul ceasului biologic. Pe măsură ce trec anii și presiunea crește, femeia încearcă să își clarifice problema maternității și să decidă soarta ovulelor îmbătrânite. Este vorba despre spectacolul (cât se poate de) goală pușcă de Larisa Faber din Luxemburg care s-a jucat ieri pe scena Teatrului Gong din Sibiu, acesta obținând Luxembourg Theatre Awards în 2023 pentru Cel mai bun spectacol.

Carpații ca niște pete pe pielea mea de Thomas Perle, în regia Mirei Stadler din Austria relatează biografiile a trei femei, din trei generații diferite, aflate în mijlocul unei panorame istorice care își are începutul într-o mică regiune din Munții Maramureșului. O bunică, o fiică și o nepoată traversează granițele politice, geografice și lingvistice ale unei perioade care se întinde de-a lungul secolelor al XX-lea și al XXI-lea. Thomas Perle zugrăvește astfel un tablou pragmatic al acelor vremuri, fapt susținut de dialogul în mai multe limbi, inclusiv într-un dialect care aproape s-a pierdut în negura timpului. Carpații ca niște pete pe pielea mea i-a adus lui Thomas Perle prestigiosul premiu Retzhofer în 2019 și premiul Nestroy pentru cea mai bună piesă de teatru în 2023.

La Fabrica de Cultură – UniCredit s-a jucat Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, în regia lui Răzvan Mazilu. Spectacolul a fost nominalizat la Gala Premiilor UNITER 2024, secțiunea Cel mai bun actor în rol principal, pentru Tudor Cucu-Dumitrescu, care a și primit acest premiu. Hedwig and the Angry Inch, spectacol-concert, strigăt disperat de iubire al ființei umane. Luminează umbrele, dă proscrișilor șansa demnității și, răsturnând convenția, ne provoacă să ne privim în oglindă: Hedwig suntem noi, a declarat regizorul Răzvan Mazilu.

FITS 2024. Ziua 7. Hedwig and the Angry Inch.

Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” a găzduit spectacolul Woyzeck de Georg Büchner, în regia lui Hunor Horváth și Edith Buttingsrud Ped. Spectacolul este o punere în discuție a condițiilor în care violența ia naștere. Wozyeck este un tată nelegitim, un subordonat umilit, subiectul unui experiment medical, o victimă, un făptaș, o persoană bună și ucigașul Mariei. Spectatorii sunt invitați să asiste la tragedia umană a unei societăți ce se îndreaptă spre autodistrugere, precum și la mijloacele de a găsi o salvare printr-o schimbare totală de mentalitate.

FITS 2024. Ziua 7. Woyzeck.

Desigur nu au lipsit nici evenimentele stradale care au inclus spectacole fermecătoare precum O fantezie pe picioroange, Ina Chiriac și Fanfara de la Cozmești, Omul-Spectacol, Carul lui Thepsis (Proiectul Moștenirea), Magia e viața mea, Music Delivery, Roberto Morbioli Band. Ziua s-a încheiat cu un concert live din partea celor de la Lithos Band din Spania.

FITS 2024. Ziua 7. Ina Chiriac și Fanfara de la Cozmești.

O nouă ediţie Therme Forum a adus la Sibiu mari arhitecţi din toată lumea

Ieri a debutat şi o nouă ediţie a Therme Forum, eveniment asociat al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Constantin Chiriac, Preşedintele FITS, Robert Hanea, preşedintele Therme Group, arhitectul american Joshua Ramus, cunoscut pentru crearea Perelman Performing Arts Center din New York, centrul construit pe o parte din spaţiul ocupat de World Trade Center, şi arhitectul român Alexandru Găvozdea au avut o dezbatere despre transformarea creativă a spaţiilor neconsacrate artelor spectacolului, dar redescoperite în scopuri culturale. FITS şi TNRS sunt pionieri în acest domeniu în Sibiu, oferind publicului spectacole în spaţii neconvenţionale încă de la primele ediţii ale Festivalului.

Probabil cel mai cunoscut spaţiu neconvenţional reconvertit este Fabrica de Cultură, care a devenit un punct focal al FITS şi care va deveni în următorii ani unul dintre cele mai importante centre culturale din Estul Europei.

29 iunie, a noua zi de FITS 2024: Gala Celebrităților aduce laolaltă mari personalități ale lumii culturale, într-o celebrare a Teatrului și a Prieteniei

Cea de-a noua zi de FITS – vineri 28 iunie – aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dintre care patru sunt cu acces liber.

Gala Celebrităților – Gala FITS 2024 aduce laolaltă mari personalități ale lumii culturale, într-o celebrare a Teatrului și a Prieteniei.

– Gala FITS 2024 aduce laolaltă mari personalități ale lumii culturale, într-o celebrare a Teatrului și a Prieteniei. Îngeri & Demoni – Expresivitatea celor două interprete învăluie publicul într-o atmosferă cuceritoare. Un spectacol rafinat și de neratat.

Expresivitatea celor două interprete învăluie publicul într-o atmosferă cuceritoare. Un spectacol rafinat și de neratat. Domnișoara Iulia – Cel mai bun spectacol de forme mici - Gala Premiilor UNITEM 2024 – Un spectacol care, în mod cert, vă va face să vă uitați altfel la noi ca specie.

Cel mai bun spectacol de forme mici - Gala Premiilor UNITEM 2024 – Un spectacol care, în mod cert, vă va face să vă uitați altfel la noi ca specie. Double Fiesta – Un eveniment în care fiecare spectator este liber să își clădească propria experiență, bazată pe felul în care se recunoaște pe sine și pe alții prin această „petrecere-oglindă”

– Un eveniment în care fiecare spectator este liber să își clădească propria experiență, bazată pe felul în care se recunoaște pe sine și pe alții prin această „petrecere-oglindă” Faust – O experienţă puternică despre cunoaștere, credinţă, durere şi iubire.

Sumarul recomandărilor de spectacole cu acces liber:

Jiai – Suwa-no-Yataro din Naninwa organizează o slujbă de comemorare a 13 ani de la moartea copilului său decedat

– Suwa-no-Yataro din Naninwa organizează o slujbă de comemorare a 13 ani de la moartea copilului său decedat Aleea Celebrităților – Stelele ediției FITS 2024: John Malkovich, Susanne Kennedy, Anne Teresa de Keersmaeker, Theodoros Terzopoulos, Isabelle Adjani, David Esrig, Jon Fosse

Stelele ediției FITS 2024: John Malkovich, Susanne Kennedy, Anne Teresa de Keersmaeker, Theodoros Terzopoulos, Isabelle Adjani, David Esrig, Jon Fosse Bodyguarzi – Cei doi bodyguarzi, Tony și Tony, sunt într-o misiune importantă: trebuie să protejeze orașul și pe locuitorii acestuia.

Cei doi bodyguarzi, Tony și Tony, sunt într-o misiune importantă: trebuie să protejeze orașul și pe locuitorii acestuia. Don Quixote – Spectacolul trezește în fiecare persoană puterea de a continua să lupte împotriva nedreptăților, în ciuda fragilității noastre ca oameni.

Spectacolul trezește în fiecare persoană puterea de a continua să lupte împotriva nedreptăților, în ciuda fragilității noastre ca oameni. Euforia – Un spectacol de muzică și dans la înălțime, care se desfășoară pe o platformă suspendată în aer

Gala Celebrităților – Gala FITS 2024 aduce la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, mari personalități ale lumii culturale, într-o celebrare a Teatrului și a Prieteniei.

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 19:00

Stelele ediției FITS 2024: John Malkovich, Susanne Kennedy, Anne Teresa de Keersmaeker, Theodoros Terzopoulos, Isabelle Adjani, David Esrig, Jon Fosse. Gala Celebrităților are loc după acordarea stelelor și aduce pe scenă personalitățile distinse cu o stea pe Aleea Celebrităților, fiind un eveniment dedicat recunoașterii publice a meritelor marilor artiști distinși la Sibiu și un prilej pentru celebrarea activității profesionale.

Prețul unui bilet la gală pornește de la 70 de lei

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/gala-celebrit--ilor

Îngeri & Demoni – Expresivitatea celor două interprete învăluie publicul într-o atmosferă cuceritoare. Un spectacol rafinat și de neratat

Melinda Samson & Noémi Miklós

România

Catedrala Luterană Evenghelică ,,Sf. Maria”, ora 19:00

Lucrările incluse în programul concertului sunt piese pentru voce şi orgă din creaţia compozitorilor G. F. Händel, R. Wagner, F. Poulenc şi în special Louis Vierne. Muzica este inspirată de rugăciune, dar și de creaturile mitice ce ornează fațada catedralei Notre-Dame, care a jucat un rol decisiv în formarea compozitorului Louis Vierne. Acesta a fost unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai stilului simfonic francez, fiind organistul Catedralei Notre-Dame din Paris timp de 37 de ani, adoptând un limbaj muzical aparte, cu tente impresioniste. Expresivitatea celor două interprete învăluie publicul într-o atmosferă cuceritoare. Un spectacol rafinat și de neratat.

Durata: 1h

Prețul la acest spectacol pornește de la 40 de lei

Pogram reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/-ngeri---demoni

Domnișoara Iulia – Cel mai bun spectacol de forme mici – Gala Premiilor UNITEM 2024 – Un spectacol care, în mod cert, vă va face să vă uitați altfel la noi ca specie

De: August Strindberg

Moldova

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, ora 19:00

„Populăm o lume a resentimentelor și drama „Domnișoara Julie” de August Strindberg tratează această temă. Declasații, săracii, cei nedreptățiți social își cer drepturile. Femeile și le cer și ele în fața bărbaților. Marea Bătălie socială, Marele Război de gen, antagonismele dintre bărbați și femei într-ale amorului, lupta dintre femei pentru un bărbat, lupta unui bărbat cu o femeie pentru a ocupa alături de ea o poziție socială – iată principalele direcții ale acestui produs teatral.” – Maria Pilchin. „Un spectacol care, în mod cert, vă va face să vă uitați altfel la noi ca specie.” (Maria Pilchin). Cel mai bun spectacol de forme mici – Gala Premiilor UNITEM 2024

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani

Durata: 2h

Prețul la acest spectacol pornește de la 40 de lei

Pogram reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/domni-oara-iulia

Double Fiesta – Un spectacol în care fiecare spectator este liber să își clădească propria experiență, bazată pe felul în care se recunoaște pe sine și pe alții prin această „petrecere-oglindă”

Un spectacol de: Andrea Gavriliu

România

Facultatea de Litere și Arte (str. Banatului 12) , ora 19:00

Așa cum titlul deja divulgă, este vorba despre o petrecere, ocazia este irelevantă, fiecare spectator este liber să își clădească propria experiență, bazată pe felul în care se recunoaște pe sine și pe alții prin această „petrecere-oglindă”. Dispunerea în spațiu facilitează apropierea spectatorilor de petrecere, astfel încât ei nu vor rămâne la stadiul de voyeur care privește, detașat ci se vor putea conecta la energia celor 16 performeri. „Double Fiesta” este un spectacol de teatru fizic bazat pe un material coregrafic elaborat, care, preț de 59 de minute, este menit să exprime fina tranziție de la sobrietate/control/conștiință de sine la ebrietate/agresivitate/stare de transă.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 14 ani

Durata: 59min

Biletele la acest spectacol se găsesc la intrare.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/double-fiesta

Faust – O experienţă puternică despre cunoaștere, credinţă, durere şi iubire

De: Johann Wolfgang von Goethe

România

Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala Faust, ora 22:00

„Faust” e mai mult decât un spectacol de teatru. Violent, emoţionant şi visceral, „Faust” îşi invită publicul la o experienţă puternică despre cunoaștere, credinţă, durere şi iubire. Este o experienţă extrasenzorială la graniţa dintre Pământ şi Iad, un peisaj amplificat prin proiecţii, muzică rock live, zeci de actori şi dansatori şi o coloană sonoră originală. La baza acestui „Faust” stă improvizaţia, textul lui Goethe constituind punctul de plecare pentru o compoziţie teatrală în care cuvântul nu este primordial. Producţia se remarcă prin decor şi light design de o impresionantă forţă evocatoare, costume sugestive, elegante sau burleşti, muzică antrenantă sau copleşitoare cu efecte adecvate ambianţei funambuleşti, proiecţii video ingenios articulate în arhitectura întregului demers scenic.

Spectacol prezentat în limba română, cu traducere în limba engleză

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani

Durata: 1h 55min

Prețul la acest spectacol pornește de la 100 lei.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/faust

Jiai – Suwa-no-Yataro din Naninwa organizează o slujbă de comemorare a 13 ani de la moartea copilului său decedat

Regia: Akihiro Yamamoto

Japonia

Muzeul Brukenthal, ora 11:00

Suwa-no-Yataro din Naninwa organizează o slujbă de comemorare a 13 ani de la moartea copilului său decedat. Între timp, în Kyoto, o mamă aniversează a 13-a zi de naștere a fiului ei. Fiul își amintește viața sa anterioară în mod neașteptat, menționând numele tatălui său, Suwa-no-Yataro. Mama și copilul pornesc într-o călătorie către Naniwa pentru a-l găsi și sosesc fix la templul în care Yataro își jelește fiul. Recunoscându-l pe Yataro, băiatul este cuprins de emoție, participând la o reuniune emoționantă. Conștienți de natura trecătoare a reîntâlnirii lor, cei doi se despart, păstrând cu ei dragostea profundă și compasiunea pe care o împărtășesc.

Durata: 45 min

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/jiai

Aleea Celebrităților – Stelele ediției FITS 2024: John Malkovich, Susanne Kennedy, Anne Teresa de Keersmaeker, Theodoros Terzopoulos, Isabelle Adjani, David Esrig, Jon Fosse

PARCUL CETĂȚII, ora 18:00

De-a lungul timpului, Sibiul a fost martorul şi beneficiarul aportului extraordinar adus de numeroasele personalităţi culturale şi artistice la dezvoltarea Sibiului aşa cum îl cunoaştem azi. Fiecare dintre aceste personalităţi are o poveste distinctă şi extraordinară, care o leagă de destinul Sibiului şi care rămâne ţesută în fibra intimă a comunităţii. Aleea Celebrităţilor este gândită ca un loc permanent de celebrare și de recunoaştere a acestor contribuţii, reprezentând un tribut adus realizărilor în domeniul cultural și artistic din Sibiu sau în legătură cu acesta.

Accesul la acestă gală este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/aleea-celebritatilor-3

Bodyguarzi – Cei doi bodyguarzi, Tony și Tony, sunt într-o misiune importantă: trebuie să protejeze orașul și pe locuitorii acestuia

Cie Albedo

Franța

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 18:30

Cei doi bodyguarzi, Tony și Tony, sunt într-o misiune importantă: trebuie să protejeze orașul și pe locuitorii acestuia. Arată ei ca niște bătăuși, dar puteți fi siguri că sunt bine-intenționați: vor să vă protejeze de alții… și de voi înșivă! Pericolul este peste tot, iar cei doi știu prea bine ce au de făcut. Dacă nu vreți să ieșiți în evidență, vă escortează, dacă ieșiți pe balcon să luați o gură de aer, vă împiedică să vă aruncați, dacă vreți să mergeți încolo, ei vă aduc încoace…

Durata: 30-45 min

Accesul la acest spectacol este liber

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/bodyguarzi

Don Quixote – Spectacolul trezește în fiecare persoană puterea de a continua să lupte împotriva nedreptăților, în ciuda fragilității noastre ca oameni.

Un spectacol de: Stefano Tè

Italia

Pietonala Nicolae Bălcescu, ora 19:00

Reinterpretarea lui Don Quijote, prin abordarea poetică propusă de Teatro dei Venti, evidențiază necesitatea de a acționa împreună împotriva provocărilor de orice fel. Spectacolul trezește în fiecare persoană puterea de a continua să lupte împotriva nedreptăților, în ciuda fragilității noastre ca oameni. Alături de miracolul creat prin intermediul mijloacelor tradiționale în teatrul de stradă - picioroangele, muzica live, mașinăriile teatrale - este folosit, cumva atipic, textul poetic. Rezultă în final o călătorie onirică, prin ale cărei semnificații ne întoarcem la rădăcinile dorințelor noastre. Lupta lui Don Quijote, care reverberează și în slujitorul său de încredere, Sancho Panza, simbolizează rezistența la renunțare, refuzul de a ne obișnui cu răul, scrutând cu privirea un viitor care are nevoie de conștiința noastră, în plenitudinea ei.

Durata:1h

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație: https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/don-quixote

Euforia – Un spectacol de muzică și dans la înălțime, care se desfășoară pe o platformă suspendată în aer

Regia: Samuel Delgado

Spania

Piața Mare, ora 21:30

„Euforia”, în ambele versiuni prezentate la Sibiu, este un spectacol de muzică și dans la înălțime, care se desfășoară pe o platformă suspendată în aer. În greaca veche, „Euforia” este puterea de a îndura. Pentru noi este un mod de a depăși vicisitudinile vieții și un spațiu în care ne încearcă emoții puternice de încântare și bucurie. Muzica va purta „Euforia” într-o călătorie în înaltul cerului, unde dansatorii vor da startul unei petreceri, uimind publicul cu dansul și acrobațiile lor.

Durata: 30min

Accesul la acest spectacol este liber.

Program reprezentație; https://sibfest.ro/ro/homepage-127/events/euforia

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an va include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.