Festivalul „25 de ore de teatru non-stop”, un eveniment unic în România, a ajuns la ediția a XII-a

Mai bine de un deceniu, organizatorii, Asociația BIS și BIS TEATRU, nu au abandonat misiunea acestui festival: promovarea artiștilor tineri, independenți și crearea unui punct de întâlnire al acestora, sub forma unui maraton unic în peisajul teatral național. An de an spațiile de joc au fost mereu pline: la miez de noapte, în toiul zilei, la ora răsăritului. Spectacolele, concertele, performance-urile s-au desfășurat atât în săli clasice, cât și în parcuri, piețe publice, grădini, biblioteci, librării, hale industriale, cartiere. Ediția a XII-a se va apleca asupra acelor companii independente care nu și-au abandonat misiunea în perioada pandemică, încăpățânându-se să existe, să găsească formule pentru a-și continua activitatea. În același timp, ediția de anul acesta va avea în centru arta teatrului ca ustensilă a acceptării, a includerii celor stigmatizați, marginalizați.

Semi-maraton de lecturi din autori ucraineni, în prologul festivalului

Prologul Festivalului 25 de ore de teatru non-stop va avea loc în acest an în perioada 16-17 septembrie 2022 și va fi integral parte a acțiunii „Worldwide Ukrainian Play Readings”, proiect internațional de amploare coordonat de John Freedman. Zece actori tineri vor lectura în perioada 16 - 17 septembrie 2022, timp de cinci ore pe zi, la Grădina BIS, texte scrise de autori ucraineni și traduse de Raluca Rădulescu, în ultimele șase luni de la începerea războiului din țara vecină. Accesul publicului la evenimentele din cadrul prologului va fi gratuit.

„Ce bucurie, să deschidem festivalul cu o super-comedie! Chiar în anul în care proiectul Cultură-n Șură a fost premiat la Gala UNITER, deschidem a XII-a ediție a Festivalului 25 de ore de teatru non-stop cu un spectacol emblematic al acestui proiect: o coproducție Teatrul de Artă București – Cultură-n Șură. Spectacolul a fost aplaudat de mii de oameni, în ultimii ani de zile, în spații neconvenționale. Iată că noi îl îmbrăcăm în haine de gală și îl prezentăm la Sala Thalia: sâmbătă, în 24 august, la ora 19:00. Ne interesează în continuare sălile pline și bucuria publicului, drept pentru care spectacolele vor fi, ca de obicei, savuroase și diverse din punct de vedere estetic; dar în același timp ne interesează cum teatrul poate realmente îmbunătăți existența celor mai puțin favorizați. În acest sens vom continua proiectul «Doar sunt», care presupune implicarea în festival a persoanelor cu dizabilități sub coordonarea psihoterapeutului Bianca Babeș. Asociația Ferentari (proiect PlayHood) va fi parte din programul maratonului cu un spectacol atelier al unui grup de adolescenți aflați în situații de risc, care vor împărți scena festivalului cu adolescenții sibieni, din trupa Fabrica de Teatru. Vom viza, de asemenea, seniorii de la cămine de vârstnici de pe raza orașului. Maratonul teatral se va desfășura în mai multe spații din orașul Sibiu, precum și în mediul online, în 24-25 septembrie 2022. «(IN)DEPENDENȚII» este spectacolul perfect pentru închiderea Festivalului 25 de ore de teatru non-stop, pentru că după 12 ediții consecutive, festivalul este lipsit de orice certitudine că va exista și anul viitor. Cât de trist! Cât de adevărat! Cât de (in)dependent!” Bogdan Sărătean, Fondator BIS Teatru